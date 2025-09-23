HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

Fabiola Silva, madre de Hugo García, rompió su silencio sobre los rumores que vinculan a su hijo con la modelo venezolana Isabella Ladera y lanzó un inesperado comentario sobre ambos.

Mamá de Hugo García habla por primera vez sobre Isabella Ladera. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram
Mamá de Hugo García habla por primera vez sobre Isabella Ladera. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram

En medio de las especulaciones que circulan en redes sociales y programas de espectáculos, Fabiola Silva, madre de Hugo García, decidió salir al frente y aclarar públicamente la situación sentimental de su hijo. La declaración se dio durante una entrevista telefónica con el matutino 'América hoy', donde negó tajantemente que el modelo mantenga un romance con la influencer venezolana Isabella Ladera.

El exintegrante de 'Esto es guerra', actualmente alejado de la televisión, ha sido visto en múltiples ocasiones compartiendo momentos con Ladera, lo que desató comentarios sobre una posible relación. Sin embargo, Silva se mostró firme al afirmar que entre ellos solo existe una amistad cercana, descartando cualquier tipo de vínculo amoroso.

Madre de Hugo García descarta relación de su hijo con Isabella Ladera

Durante su conversación con el programa 'América hoy', la madre de Hugo García fue clara: su hijo no mantiene ninguna relación sentimental con Isabella Ladera. “No... Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, expresó Fabiola Silva.

A pesar de las imágenes que muestran a Hugo García e Isabella Ladera viajando juntos y compartiendo eventos personales, como cenas y reuniones privadas, Silva fue enfática en reiterar su postura. Incluso, cuando los conductores del programa insistieron en que existía cierta complicidad entre ambos, la madre del modelo de 32 años zanjó el tema con una frase contundente: “No, nada, no, nada, absolutamente nada, nada de nada”.

Además, cuando se le preguntó si percibía a su hijo enamorado, respondió sin titubear: “No, no, no, no, lo veo tranquilo”. Con esto, dejó en claro que, al menos desde su perspectiva cercana, Hugo no estaría involucrado emocionalmente con la joven venezolana.

Madre de Hugo García sobre filtración de imágenes de Isabella Ladera

Más allá del aspecto sentimental, Fabiola Silva también se refirió a la complicada situación que atravesó Isabella Ladera a inicios de año, cuando se filtraron imágenes de la influencer junto a su expareja, el cantante colombiano Beéle. Lejos de emitir un juicio, la madre de Hugo García mostró empatía con lo ocurrido.

“La chica es regia, es linda, es encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, verdaderamente no se lo deseo a ninguna mujer. Es lo peor que se puede pasar, pero bueno, ya pasó”, expresó Silva, dejando ver su solidaridad frente al caso. Fabiola también destacó que, si bien Isabella Ladera y Hugo García mantienen una relación cercana, la vida sentimental de su hijo es una decisión exclusivamente suya. “Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. Lo poco que me cuenta es que está tranquilo, están contentos y haciendo cosas por allá”, señaló.

