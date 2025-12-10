HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

El ‘hombre roca’, Sebastián Lizarzaburu, exintegrante de ‘EEG’, quedó devastado cuando su hija le preguntó por qué no podía viajar con él. 

Sebastián Lizarzaburu cuenta con 33 años y un pasado en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.
Sebastián Lizarzaburu cuenta con 33 años y un pasado en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.

Sebastián Lizarzaburu conmovió en redes sociales al compartir un video totalmente devastado, en el que anuncia su salida del país sin su hija Mía, fruto de su relación pasada con Andrea San Martín. “Es difícil decirle adiós”, señaló el ‘hombre roca’ en sus historias de Instagram, contando que se despidió de la menor.

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ explicó que su viaje se debe a una competencia de fisiculturismo en Argentina, disciplina en la que compite y con la que ha representado al Perú en múltiples ocasiones. Sin embargo, lo que más le afectó es que la pequeña le preguntara por qué no podía acompañarlo, como ocurrió el año pasado. “Para mí es difícil explicarle las razones”, expresó sin saber qué decirle.

Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al despedirse de su hija por viaje al extranjero

Mientras manejaba su camioneta, Sebastián Lizarzaburu se grabó anunciado que dejará el Perú para viajar a la Argentina, pero deberá hacerlo sin la pequeña Mía. El fisiculturista contó que tuvo que despedirse de ella, pese a que quería acompañarlo.

“Es difícil decirle adiós a Maia siempre y más aún cuando voy a competir y me hubiese encantado llevarla, obviamente, como el año pasado, pero esta vez no se puede y ella lo entiende, pero, obviamente me pregunta por qué no puede ir, entonces, para mí es difícil explicarle las razones, pero bueno, es parte de”, explicó el ‘hombre roca’ llorando y sin querer profundizar más en el tema.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Lizarzaburu?

El popular ‘Hombre roca’, de 33 años, tiene una sola hija llamada Mía, fruto de su antigua relación con la exchica reality Andrea San Martín. La menor tiene 10 años y él siempre se muestra muy sonriente al posar con ella en sus redes sociales.

Sebastián acostumbra llevarla a sus competencias locales e internacionales de fisiculturismo; sin embargo, esta vez confesó que sufrió al anunciar que no podrá viajar con ella a la Argentina.  

