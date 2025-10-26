Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se encontró con la exnovia de Beéle: modelo aclara que no hubo coqueteos

Hugo García fue muy criticado por sostener una conversación con enemiga de Isabella Ladera. Foto: Composición LR/Instagram.

Hugo García fue muy criticado por sostener una conversación con enemiga de Isabella Ladera. Foto: Composición LR/Instagram.

Recientemente, se filtraron unas imágenes en las que aparecen conversando Hugo García y Camila ‘Cara’ Rodríguez, exnovia de Beéle y quien protagonizó fuertes controversias con Isabella Ladera, actual novia del exchico reality peruano.

Tras hacerse viral ese inesperado encuentro y ante las críticas de usuarios que aseguraban que él habría coqueteado con la modelo colombiana, García negó cualquier insinuación romántica. “Vengo de una familia que siempre me inculcó muy bien los valores y el respeto”, aclaró el modelo en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales desde México.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Hugo García niega coqueteos con ‘Cara’, exnovia de Beéle y enemiga de Isabella Ladera

Las imágenes en las que se le ve a Hugo García conversando con Camila Rodríguez fueron captados durante el evento Fórmula 1 en México. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ estuvo allí como invitado y cumpliendo compromisos laborales.

Ante la ola de críticas por supuestamente haber coqueteado con ‘Cara’, enemiga de su actual pareja Isabella Ladera, el modelo peruano salió al frente y negó esas acusaciones.

“No hubo ningún tipo de insinuación ni falta de respeto. Vengo de una familia que siempre me inculcó muy bien los valores y el respeto. “Nunca coqueteé con ella. Solo coincidimos en el mismo espacio. No tengo nada que ocultar”, aclaró Hugo García,

Además, se refirió a los enfrentamientos que su novia y ‘Cara’ tuvieron anteriormente. “No me corresponde opinar sobre cosas del pasado que no viví ni conozco”, escribió el exchico reality.

Isabella Ladera todavía no se pronuncia sobre el encuentro de su novio y ‘Cara’

Mientras el video de la conversación entre Hugo García y ‘Cara’ se hace viral, muchos usuarios esperan el pronunciamiento de Isabella Ladera. Hasta el momento, la modelo venezolana no se ha referido al tema. Hace apenas unos días, Ladera había dedicado tiernas palabras al peruano. Hola, qué hermoso eres, qué honor ser tu novia”, escribió.

Cabe recordar que la venezolana mantuvo una relación sentimental con el cantante colombiano Beéle, y fue acusada por ‘Cara’ de haberse involucrado en su romance. Tras el fin, Ladera se convirtió en la pareja de Hugo García.