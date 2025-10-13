HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa como la conquistó: “Lo que se ve no se pregunta”

El exchico reality Hugo García y la influencer venezolana Isabela Ladera confirmaron públicamente su romance, tras semanas de negar los rumores que los vinculaban. 

Hugo García e Isabela Ladera tienen 32 y 26 años respectivamente. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Hugo García e Isabela Ladera tienen 32 y 26 años respectivamente. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Hugo García e Isabela Ladera confirmaron su relación sentimental ante las cámaras de ‘Amor y fuego’, luego de semanas de rumores y videos donde se les veía muy cariñosos. Durante la entrevista. El reportero del programa le preguntó directamente al exchico reality si ya podía hablarse de una relación formal con la venezolana.

El peruano evitó responder y, entre risas, llamó a la influencer por videollamada para que fuera ella quien aclare la situación. En ese momento, el periodista le consultó si ya se podía hablar de una relación formal, a lo que ella confirmó el romance con una frase tajante: “Lo que se ve no se pregunta”, dejando en claro que su unión con García ya es oficial.

PUEDES VER: Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

lr.pe

Isabela Ladera y Hugo García anuncian su relación amorosa

En conversación con el reportero de ‘Amor y fuego’ mediante videollamada, Isabela Ladera, exnovia del cantante Beéle, confirmó su relación con Hugo García. “Estamos muy bien, muy tranquilos. Estamos en paz. Esperando de que la vivan por lo que decimos y no por lo que dicen por ahí”, expresó con serenidad, mientras ambos se llamaban cariñosamente ‘amor’.

Además, cuando el reportero le preguntó la venezolana cómo logró conquistarla el exchico reality, ella respondió. “Me pegó su valentía. (¿Te sientes bastante protegida por él?) sí”, sostuvo la influencer, quien fue tendencia en Latinoamérica tras la filtración de un video privado suyo.

PUEDES VER: Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras imágenes de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

lr.pe

Hugo García e Isabela Ladera ya daban pistas de su romance

El domingo 12 de octubre, tanto Hugo García e Isabela Ladera dejaron entrever que estaban a punto de oficializar su relación. En sus historias de Instagram, la venezolana reveló que tenía novio y que lo extrañaba mucho, aunque evitó mencionar al peruano.

Por su parte, el exchico reality compartió una publicación en la que expresaba tener ‘una novia increíble’ y manifestaba su deseo de conocer Los roques en Venezuela. Ante ello, Ladera no dudó en responderle: “Vamos a ir, ya verás, increíble tú” acompañado de emojis, de caritas enamoradas.  

