Samahara Lobatón se sinceró ante Magaly Medina y, aún afligida, manifestó que no sabe con certeza si el video que ocasionó su ruptura con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, es reciente. Sin embargo, aseguró que lo que vio fue suficiente para poner punto final a su relación sentimental. La hija de Melissa Klug detalló que el material audiovisual al que accedió tras revisar el celular del salero la dejó totalmente conmocionada, con una sensación de traición tan fuerte que, incluso ahora, no es capaz de procesar.

Lobatón insistió en que, si en el pasado perdonó la deslealtad de Torres, fue únicamente porque desconocía la existencia de este nuevo contenido, el mismo que removió heridas que creía sanadas. Tratando de mostrarse tranquila, contó que, tras las explicaciones del cantante, pudo darse cuenta de que existía la posibilidad de que el material fuera del año pasado y que podría darle el beneficio de la duda, aunque eso no reduce el peso emocional del video. “Es algo muy fuerte”, afirmó la influencer.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Samahara Lobatón habla sobre el video que encontró en el celular de Bryan Torres

Samahara Lobatón declaró que el material visto en el celular de Bryan Torres no sería reciente, pero sí actual. “Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí, es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte”, señaló, todavía afectada por el momento que vivió al descubrir que había más mujeres involucradas, sobre las cuales nunca recibió explicación.

“No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no eran todo lo que salió en ese momento”, continuó, notablemente agotada emocionalmente. “Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto”, agregó.

Samahara Lobatón espera una explicación

Samahara Lobatón se mostró contrariada al saber que Bryan Torres insiste en que dichas infidelidades ya fueron perdonadas y que, por ello - según el integrante de Barrio Fino - no tendría por qué reclamarle. Para la hija de la 'Blanca de Chucuito', ese argumento es absurdo. “¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, expresó.

La personalidad de internet, de 24 años, aseguró que no puede existir el perdón si solo conocía la mitad de la verdad, lo que terminó por quebrar la relación. “Él no daba respuesta a lo que había visto (...) decía que no era de este año. Esa no es una respuesta. Yo le pregunté por qué lo guardaba”, enfatizó. Aunque intentó perdonarlo en su momento, afirmó que ya fue suficiente.