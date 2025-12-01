Samahara Lobatón sorprendió al anunciar el fin de relación con Bryan Torres, salsero y padre de sus dos últimos hijos. La influencer compartió un comunicado en sus redes sociales y explicó el porqué de su decisión: “Esta decisión responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, escribió la hija de Melissa Klug.

De esta manera, la polémica influencer pone punto final a una relación que duró más de dos años y de la cual nacieron sus dos hijos: Aianara y Assael. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre el fin de su romance.

Comunicado de Samahara Lobatón anunciando el fin de su relación con Bryan Torres. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón expone el motivo por el que terminó con Bryan Torres

En su comunicado, Samahara Lobatón, de 24 años, aseguró que su decisión se basa en el descubrimiento de una conducta que representante una falta de respeto. Aparentemente, se trataría de una infidelidad cometida por Bryan Torres. “Esto representa una falta de compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, explicó en un comienzo la creadora de contenido.

Luego, señaló que había advertido al salsero que no cometiera ningún error que pusiera en riesgo la tranquilidad de la familia. “Por experiencias previas -de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, estos límites fueron vulnerados”, expuso.

Además, expresó que el fin de su relación con el salsero es definitivo y que ahora se dedicará a darle la mejor calidad de vida posible a sus tres hijos. “Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, escribió la hija de Melissa Klug con Abel Lobatón.

Finalmente, agradeció el apoyo emocional que le da su familia en este complicado momento personal. “Agradezco profundamente a mis amigos y mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.