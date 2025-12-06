Mónica Cabrejos mostró su apoyo a Samahara Lobatón respecto a su separación de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La comunicadora y psicóloga aseguró que ya vio el video que la influencer mostrará en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, y que este sería una prueba contundente de infidelidad.

Cabrejos incluso analizó la actitud y postura de la hija de Melissa Klug tras conocer la verdad del fin de su relación con el integrante de Barrio Fino, y enfatizó que está llena de dolor. Como se recuerda, el adelanto del programa muestra a Samahara Lobatón afligida, afirmando que cuenta con una prueba contundente sobre el motivo de su ruptura con Bryan Torres.

Mónica Cabrejos sobre el fin de la relación de Samahara Lobatón

Mónica Cabrejos publicó un video en su cuenta de Tik Tok, en el que abordó la ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. "Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y que presentará en el programa 'Esta Noche'. Puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde", comentó.

Además, la psicóloga aseguró: "Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento. Sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa. De amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que se aprende", enfatizó.

Samahara Lobatón revelará toda su verdad en 'Esta noche'

Samahara Lobatón revelará su verdad sobre el fin de su relación con Bryan Torres este sábado 6 de diciembre en 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca. La hija de Melissa Klug con Abel Lobatón brindará detalles pocos conocidos sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de separarse del padre de sus hijos, tras casi tres años de relación. "Puedo cometer muchos errores, pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falló a su hogar. No fue solamente para mí", señaló una dolida Samahara en el adelanto del programa.

La hija de Melissa Klug mostrará en exclusiva un video en el que probará que Bryan Torres le fue infiel. "¿Por qué me has hecho esto?. Por eso todo el mundo está burlándose de mí. ¿Por qué?", se escucha decir a Samahara, llena de dolor por la deslealtad del salsero. Como se recuerda, Bryan Torres dejó en entrever que Samahara habría tratado mal a su hija mayor y que siempre priorizará su rol como padre antes que el de pareja.