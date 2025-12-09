HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren se retractó del regalo que había prometido a Pol Deportes, desatando una ola de críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios le exigieron cumplir su palabra. 

Mario Irivarren no le regalará iPhone a Pol Deportes Foto: Composición LR
Mario Irivarren ha generado una ola de críticas en redes sociales luego de revelar que ya no le entregará el iPhone prometido a Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, quien se viralizó tras relatar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto del cerro Puruchuco, en Ate, luego de que los organizadores le negaran el ingreso como prensa al estadio Monumental.

El chico reality explicó que ya no hará efectivo el obsequio para el adolescente de 15 años, oriundo de Andahuaylas, porque "la competencia le ganó". Tras sus declaraciones, los internautas le recordaron que "si se lo ofreciste, igual tienes que darle" y que "debe cumplir su palabra". Asimismo, cuestionaron que Irivarren se retracte después de anunciar el regalo públicamente. 

lr.pe

Mario Irivarren ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes

Inicialmente, Mario Irivarren conmovió a miles de seguidores del podcast 'La manada' al asegurar que sorprendería a Pol Deportes con un iPhone para que pueda mejorar la calidad de sus transmisiones en TikTok. Sin embargo, en la última transmisión del programa, la popular 'Calavera coqueta' afirmó: “No puedo cumplir con la promesa hecha en esta mesa”, ante el asombro de Gerardo Pe y Dafonseca, quienes le preguntaron el motivo. Mario respondió: “Lo que pasa es que me ganó la competencia. Ellos tienen más presupuesto”.

“Aquí, cuando vino (Pol Deportes), yo le ofrecí darle un iPhone, pero ya vi que los Big Boss, los bravos de los bravos, o sea, la propia marca, ya le dieron el iPhone”, declaró. Luego agregó: “En realidad, no importa si el teléfono lo tiene por mí o si se lo dio Apple. Lo importante es que él obtenga los recursos que necesita para seguir creciendo y grabando su contenido. Bien por Pol”. Asimismo, el productor del programa precisó que han intentado comunicarse con Pol Deportes, pero, debido al buen momento que está viviendo, aún no han logrado concretar la comunicación.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Mario Irivarren detalló que igual buscará cumplir con Pol Deportes con otro tipo de regalo o con algo que realmente necesite cuando regrese de su viaje a España, país en el que se encuentra brindando entrevistas y hablando sobre el trabajo que desarrolla en sus plataformas digitales. 

Los usuarios se mostraron contrariados por sus declaraciones y dejaron mensajes como: “Así le den 100 celulares, cumple tu palabra”, “Si se lo ofreciste, igual tienes que darle”, “Debes cumplir lo que prometiste”, “Ya le prometiste darle ese celular; así el Papa le regale uno o Trump lo llame a la Casa Blanca, igual debes cumplir”, “Buen pretexto para zafar”, entre otros comentarios.

Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya: "Los detalles personales son personales"

Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

Mario Irivarren contó que su mamá gastó S/ 1.600 en un árbol navideño y le dijo: ''No me alcanzó, hijo''

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

