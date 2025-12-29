HOYSuscripcion LR Focus

¿Nuevo romance? Lucca Mesinas publica foto junto a Janick Maceta y causa revuelo en redes: “Mis favoritos”

El surfista olímpico Lucca Mesinas y la reina de belleza generan comentarios en redes tras intercambiar gestos que despiertan sospechas sobre su relación.

Lucca Mesinas, reconocido surfista olímpico, sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes desde una playa del norte junto a Janick Maceta. La modelo y segunda finalista de Miss Universo recibió elogios tras comentar con corazones la publicación del deportista, lo que avivó los rumores de romance.

Usuarios en Instagram reaccionaron con entusiasmo y apoyo a la posible pareja. “Qué linda fotooooo, los dos”, “Todo el Perú aprueba esta relación” y “Mis favoritos juntos” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

¿Quién es Lucca Mesinas?

Lucca Mesinas Novaro, nacido en Máncora el 20 de abril de 1996, se ha consolidado como uno de los principales exponentes del surf peruano. Ha participado en competiciones internacionales, incluyendo el Championship Tour de la World Surf League, y recibió los Laureles Deportivos en grado de “Gran Oficial” por su medalla de plata en los ISA World Surfing Games 2017.

Su carrera se fortaleció con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y su clasificación al Championship Tour en 2021. En 2025 se convirtió en bicampeón en Californio. Su rendimiento constante lo ha convertido en una figura influyente dentro del deporte nacional y en un referente para nuevas generaciones de atletas.

La reacción de Janick Maceta y sus seguidores

La modelo e ingeniera de sonido también compartió imágenes en la misma playa, confirmando coincidencias de ubicación y fortaleciendo las especulaciones sobre su cercanía con Lucca.

Los gestos y comentarios entre ambos desencadenaron un sinfín de opiniones, apoyando la idea de un posible vínculo sentimental.

