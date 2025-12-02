Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”

Mario Irivarren conmovió a los seguidores del podcast 'La manada' al anunciar que obsequiaría un iPhone al joven narrador Cliver Huamán Sánchez, conocido por su cuenta 'Pol deportes', quien se viralizó tras cumplir su sueño de transmitir la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras. El menor de tan solo 15 años, originario de Andahuaylas, cautivó a miles de usuarios al relatar el partido desde lo alto de un mirador después de qué organizadores le negaron el ingreso al estadio Monumental como prensa.

Conductores de 'La manada' sorprenden joven narrador viral

Durante la transmisión del programa en el canal 'Satélite+', los conductores quedaron impresionados por la pasión y determinación del adolescente, que se abrió camino en redes sociales debido a su estilo y su perseverancia. Su historia tocó profundamente a los cientos de seguidores y al equipo del programa, quienes no dudaron en reconocer su talento.

"Prometí a mi mamita que iba a hacer las cosas bien", recordó el muchacho sobre lo que le dijo a su madre al viajar desde Andahuaylas a Lima. Motivado por su historia, el chico reality Mario Irivarren reveló que coordinó rápidamente la entrega de un iPhone a través de su tienda como gesto de apoyo para impulsar su crecimiento del adolescente peruano en el mundo digital.

"A lo que voy es que si se te presentaba cada traba en el camino y tú en lugar de desistir seguías yendo para adelante, demostrando una resiliencia que muy pocas personas tienen y eso es digno de admirar y es digno de valorar. Vas a llegar lejos, o sea, no tengo duda que vas a llegar lejos y lo vas a lograr por tu mamita que tanto mencionas. Yo tengo un negocio de celulares, ya les pregunté y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para una mejor calidad porque te lo mereces", comentó el chico reality.

Laura Spoya y Gerardo Pe también mostraron su apoyo a joven narrador viral

Por su parte, Gerardo Pe anunció que le regalaría un televisor, mientras que Laura Spoya se comprometió a proporcionarle equipo de grabación profesional para sus futuras transmisiones. "Cuando ya seas conocido, no te olvides acá de estos humildes servidores", indicó el youtuber Gerardo Pe.