Durante una transmisión en vivo de un episodio de su nuevo podcast, ‘La manada’, Mario Irivarren recordó la vez que transfirió S/1.600 a su madre para adornar por completo un árbol navideño. En el programa, el chico reality relató con detalle cómo ocurrió el insólito episodio, hasta que descubrió que el dinero solo alcanzó para la mitad de la decoración, lo que generó sorpresa y risas entre los miembros del canal de YouTube.

La vez que Mario Irivarren le transfirió S/ 1.600 a su madre para decorar por Navidad

El integrante de 'Esto es guerra' afirmó estar sorprendido al recordar la vez que transfirió S/ 1.600 a su madre para renovar la decoración del árbol navideño, pero el monto solo alcanzó para adornarlo hasta la mitad. La anécdota provocó risas e incredulidad entre los miembros de 'La manada', quienes no podían creer el elevado costo de los adornos. Además, el excombatiente resaltó lo insólito del gasto, al considerar que su madre despilfarró el dinero en una decoración que, según él, no justificaba la cantidad desembolsada.

“Yo, cuando vi el árbol decorado a medias, le pregunto: ‘¿Qué pasó, mamá?’. Ella me respondió: ‘No me alcanzó, hijo’. ‘¡No puede ser!’, le dije. ‘¿Cómo no va a alcanzar para decorar el árbol completo con S/ 1.600?’”, declaró. Esta anécdota también llevó a los conductores del programa a reflexionar sobre cómo fue posible gastar tanto solo para adornar la mitad del árbol.

La reacción de los usuarios tras la confesión de Mario Irivarren

La confesión de Mario Irivarren sobre haber transferido S/ 1.600 a su madre para decorar el árbol navideño generó una ola de comentarios en redes: desde burlas y sarcasmo hasta expresiones de incredulidad por lo insólito del gasto y la forma en que se despilfarró el dinero. Entre los mensajes más destacados están: ''Eso que solo era para los adornos, el árbol ya lo tenían'', ''Mario tiene unas historias con su mamá'', ''Yo sería Gerardo renegando'', ''La mamá seguro está trayendo el árbol desde China ''.