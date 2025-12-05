Laura Spoya volvió a situarse en el centro de la polémica luego de que su expareja, Brian Rullan, la mencionara en el programa de Magaly Medina, atribuyendo el fin de su relación no solo a sus compañeros del streaming 'La Manada', Gerardo Pe, Mario Irivarren y Abneer Robles, sino también a su exsuegra y a sus amigas, a quienes señaló por influir en la decisión de no retomar el vínculo amoroso. Ante estas declaraciones, el chico reality, aprovechó la emisión del programa para ofrecerle un consejo sobre la importancia de manejar los problemas en el ámbito privado y fuera del foco televisivo.

Por su parte, Laura Spoya lanzó un comunicado rechazando las acusaciones e insinuaciones de infidelidad en su contra. Además, precisó que estos señalamientos afectan su entorno familiar y la relación que mantiene con sus hijos.

Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan. Foto: La Manada

Mario Irivarren aconseja a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya

"Yo no tengo contacto directo, pero espero que este mensaje pueda llegar a las personas indicadas", inició Mario Irivarren, para luego recordarle que los problemas de pareja deben resolverse únicamente entre ambos y su entorno familiar, sin exponerlos en televisión. Esto se debería a que exponer la vida privada en los medios no solo afecta a las personas involucradas, sino que también genera conflictos innecesarios y amplifica el daño en el ámbito familiar.

"Lo que yo no entiendo muchas veces es ¿qué motiva a ciertas personas a comentar detalles de su vida privada en televisión nacional. Nada bueno van a sacar. La gran mayoría de ese lado de la pantalla no buscan tu bienestar o que se solucionen tus problemas. Lo que quiere es chisme o un motivo para rajar y destruirte en redes sociales, por lo tanto, compartir tus problemas o los por menores de tu vida en una pantalla nunca te van a llevar a nada bueno", señaló.

"No sé por qué hay gente que siente la necesidad de dar detalles. No, hermano, lo que haya pasado en las cuatro paredes de tu hogar deben de quedar entre tú y tu pareja, o tu círculo cercano y la de tu familia. No hay la necesidad de hablarlo y exponerlo. Entonces, 'chitón boca'. Los detalles personales deben quedar personales, y punto. Y nada más. Si le haces caso a ese gran consejo, te va a empezar a ir bien de aquí, en adelante", añadió.