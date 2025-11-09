HOYSuscripcion LR Focus

'Loco Vargas' confiesa que su familia lo manda a callar cuando cela a su esposa Blanca Rodríguez: "Eres el menos indicado"

Debido al uso del internet, Juan Vargas aseguró que su familia lo confronta cuando le hace una escena de celos a Blanca Rodríguez, ya que le recuerdan 'todas' sus amores pasados.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez llevan más de 20 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
El exfutbolista peruano Juan Vargas, más conocido como el 'Loco' Vargas, reveló detalles íntimos de su vida familiar en un reciente episodio de su podcast 'La parrilla del Loco'. Acompañado del cantante Christian Domínguez, el exjugador sorprendió al contar cómo reacciona su entorno cuando muestra actitudes de celos hacia su esposa, Blanca Rodríguez, con quien mantiene una relación de más de dos décadas.

Durante la conversación, el exlateral izquierdo habló con franqueza sobre los retos de criar a cinco hijos en un entorno marcado por la tecnología, la exposición mediática y la historia pública que lo ha rodeado, incluyendo el recordado escándalo con Tilsa Lozano. Vargas no esquivó ningún tema, e incluso relató con humor cómo su propia familia lo pone en su lugar cuando intenta cuestionar a su esposa.

PUEDES VER: Juan Manuel Vargas sorprende al confesar que postulará como alcalde de Magdalena: 'Pronto me voy a lanzar'

lr.pe

Juan Vargas revela que lo reprenden cuando cela a Blanca Rodríguez

En tono relajado y sin filtros, Juan Manuel Vargas compartió una anécdota que dejó ver la complicidad y sinceridad con la que su familia maneja los temas de pareja. Según relató, cuando expresa celos hacia Blanca Rodríguez, sus propios hijos y parientes lo enfrentan directamente. “Si cuando molesto a su vieja por celos, me dicen: ‘Por favor, tú cállate, que eres el menos indicado’”, confesó entre risas.

La frase hace alusión a su pasado sentimental, marcado por situaciones mediáticas que son de conocimiento público. La más recordada es su amorío con Tilsa Lozano, con quien mantuvo una relación extramatrimonial cuando él jugaba en Fiorentina de Italia. Si bien Vargas no profundizó en esa etapa, admitió que le dejó “lecciones importantes” que hoy intenta transmitir a sus hijos, especialmente en temas de responsabilidad y honestidad.

PUEDES VER: Simbólico desfile por Fiestas Patrias en Nueva Jersey reúne a miles de peruanos: Doña Peta y el 'Loco' Vargas aparecieron

lr.pe

Su familia le pregunta por su pasado amoroso

Más allá de la anécdota sobre los celos, Juan Vargas se mostró reflexivo al abordar el impacto de la tecnología y las redes sociales en la crianza de sus cinco hijos. “Todos tienen celular, y eso está complicado. Ya tú imaginas qué me preguntan”, comentó, haciendo referencia a su pasado amoroso con Tilsa Lozano y todo el escándalo que conllevó con su esposa Blanca Rodríguez.

El exfutbolista insistió en que la única forma de manejar ese tipo de situaciones es con sinceridad. “No es que salgamos contaminados, porque es parte de lo que nosotros hemos hecho. Obviamente, tenemos que ‘apechugar’ el tema y ser sinceros”, agregó.

