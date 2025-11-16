HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tilsa Lozano rompe su acta de divorcio y estalla en emoción: "¡Qué hermosa noticia!"

Tilsa Lozano no pudo ocultar su felicidad tras romper palitos con Jackson Mora. La modelo calificó su unión con el exdeportista como "un error del pasado".

Tilsa Lozano estalla de felicidad tras divorciarse de Jackson Mora
Tilsa Lozano estalla de felicidad tras divorciarse de Jackson Mora

Sumamente eufórica, Tilsa Lozano celebró en televisión la oficialización del fin de su matrimonio con Jackson Mora. Ante la mirada de asombro de sus compañeros, la conductora de 'La noche habla' rompió en vivo el acta notarial que certificaba la disolución de su enlace con el exboxeador, cerrando así un capítulo que la modelo peruanoargentina describió como "un error del pasado". La escena se robó por completo las cámaras del programa nocturno de Panamericana Televisión.

Todo comenzó cuando Ric La Torre, uno de los presentadores, mostró ante cámaras una simulación del acta notarial que certificada el divorcio. Llena de emoción, Tilsa Lozano decidió romper en vivo el documento. El gesto confirma que la relación, iniciada en 2019 y formalizaba en matrimonio en noviembre de 2022, quedó completamente atrás para la exmodelo de Playboy.

Tilsa Lozano se mostró sumamente feliz tras divorciarse de Jackson Mora

Tilsa Lozano no pudo ocultar su entusiasmo y, entre saltos de alegría, exclamó: "¡Qué hermosa noticia, voy a llorar!". La popular 'Tili' irradiaba emoción y no dudó en compartir con el público su regreso a la soltería. Asimismo, señaló: "Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor”, afirmó.

Inicialmente, la exmiss Playboy TV Latinoamérica e Iberia se mostró preocupada al pensar que Ric La Torre le tenía preparada una noticia poco agradable. "Yo estaba preocupada, me preguntaba si me habían hecho un ampay”, confesó. La conductora también precisó que nada de lo que haga su ahora exesposo le incumbe. " Al fin oficialmente estoy divorciada. Legalmente nada me une al señor." señaló.

¿Por qué se separaron Tilsa Lozano y Jackson Mora?

Tilsa Lozano contó que la principal razón de su separación con Jackson Mora fue producto de una infidelidad por parte del empresario deportivo. La modelo aseguró que siempre le fue fiel al exboxeador. “Yo no puedo ser responsable por las cag… que hagan otras personas. Podría tomarlo como fracaso si fui una persona infiel, desleal, pero no soy así, soy una persona que cuando amo, te cuido, soy leal, fiel, recta. Entonces, no puedo tomar como un fracaso personal los errores de otra persona porque no son los míos", declaró para Trome.

En su momento, Jackson Mora contó que los señalamientos por adulterio surgieron luego de que viajara a Colombia por negocios; sin embargo, insistió en que nunca le faltó el respeto a la relación con la exvengadora. “Lo que realmente afectó nuestra relación fueron las burlas, la presión mediática. Eso fue lo que finalmente llevó a Tilsa a tomar la decisión de divorciarse de mí”, explicó.

