Espectáculos

Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

Pamela Franco viene siendo blanco de comentarios en redes, donde la acusan de supuestamente aprovecharse de la popularidad de Christian Cueva tras anunciar que lo incorporará a sus conciertos.

Pamela Franco dará una serie de conciertos junto a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Nueva Q/Instagram.
Pamela Franco anunció que Christian Cueva formará parte de sus presentaciones y que ambos saldrán juntos de gira, algo que, según contó, venían coordinando desde hace tiempo. Esto se confirma luego de que la representante de la cantante confirme que la dupla cobrará S/70.000 por la presentación de ambos sobre el escenario.

“Estoy contenta la verdad porque nosotros disfrutamos mucho en el escenario, cantando, más allá de un trabajo nos une muchísimo la música (...) ya lo habíamos planificado hace meses atrás”, declaró la artista para América Espectáculos.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende con lujoso bolso de S/20.000 para Christian Cueva, pero Magaly Medina la expone: “Dudo que sea original”

lr.pe

Pamela Franco responde a sus críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras

Pamela Franco evitó comentar sobre la situación futbolística de Christian Cueva, asegurando que eso pertenece únicamente al ámbito del jugador tras su salida de Ecuador. Sin embargo, sí confirmó que ambos vienen trabajando juntos y que no le afectan los cuestionamientos sobre su relación o sus proyectos musicales.

“Se viene un tema inédito (...) para todos los que dicen que me cuelgo de él, no me importa, es mi pareja y si me quiere apoyar que me apoye”, declaró firme. Sobre la nueva colaboración, adelantó que es un tema “muy divertido” y que solo falta grabar el videoclip. “Se van a matar de la risa con la canción”, añadió la cumbiambera.

PUEDES VER: Magaly Medina revela el exorbitante monto que cobrarían Christian Cueva y Pamela Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec

lr.pe

Representante de Pamela Franco revela que cantante y Christian Cueva cobran S/70.000

El último avance de ‘Magaly TV, la firme’ expuso la fuerte suma que Pamela Franco y Christian Cueva cobrarán por presentarse juntos en la popular ‘ruta cervecera’. Desde que confirmaron su romance, ambos se han convertido en un atractivo para el público, especialmente por canciones como El cervecero, lo que ha elevado el interés de los empresarios.

Katya, representante de Pamela Franco y Orquesta, señaló que la cantante suele cobrar cerca de S/50.000 por show; sin embargo, el precio sube cuando el futbolista aparece en escena. Con la participación del futbolista, que hace poco anunció su salida del Emelec, el monto asciende a S/70.000 por espectáculo.

