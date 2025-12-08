HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Christian Cueva anuncia 'Tour Cervecero' antes de su pretemporada con Juan Pablo II: "Tengo que aprovechar hasta fin de año"

El flamante fichaje del club de Chongoyape se mostró feliz por su regreso al fútbol peruano, pero indicó que en diciembre se abocará a su faceta de cantante con una gira en el norte del país.

Christian Cueva es el primer fichaje de Juan Pablo II para 2026. Foto: composición de LR/captura de Juan Pablo II/Tabaco Marino Tiktok
Christian Cueva es el primer fichaje de Juan Pablo II para 2026. Foto: composición de LR/captura de Juan Pablo II/Tabaco Marino Tiktok

Christian Cueva está de vuelta en el Perú y esta vez no solo como jugador, sino además como parte de su incipiente carrera de cantante. 'Aladino', quien el último domingo fue presentado como flamante fichaje de Juan Pablo II para la Liga 1 2026, anunció que previo a la pretemporada con el club de Chongoyape realizará una gira musical por el norte del país en lo que resta de diciembre.

"Contento de seguir en el fútbol y cantando. Se viene el 'Tour Cervecero', solo en diciembre nomás, porque yo sigo con mi carrera y es algo que me gusta. Vamos a estar en Trujillo, Piura, Huamachuco, mi tierra. Tengo una cuatro fechas fuertes por ahí", reveló el mediocampista en el programa de YouTube 'La Manada'.

lr.pe

Christian Cueva anuncia canción inédita con Pamela Franco

Cueva también adelantó que su 'Tour Cervecero' incluirá el lanzamiento de una canción inédita grabada por él y su pareja, Pamela Franco. "Era algo que queríamos hacer los dos. A mí me gusta la música, vengo de una familia a la que le gusta… Hemos hecho una canción inédita que se va a lanzar pronto", indicó.

Además, negó que dicho tema vaya a guardar alguna relación con 'El Cervecero', con el cual se le suele identificar. "Ya cambié, (cerveza) ya no, agüita nomás. Estoy tranquilo, enfocado en mi carrera, pero vacaciones son vacaciones. La playa, el verano me los pierdo porque tengo pretemporada desde enero, así que tengo que aprovechar hasta año nuevo", agregó.

Finalmente, describió como una "oportunidad de la vida" su vuelta al fútbol peruano luego de un turbulento paso por Ecuador. "Para mí es una oportunidad de la vida, de poder estar cerca de mis hijos. Tengo una revancha y quiero regresar a la selección. Es el objetivo que tengo para el año que viene", aseguró.

