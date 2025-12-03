Magaly revela el exorbitante monto que cobrarían Cueva y Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec. | Foto: Composición LR/Youtube.

En el más reciente adelanto de Magaly TV, la firme, se reveló el impresionante monto que Pamela Franco y Christian Cueva estarían cobrando por presentarse juntos en la conocida “ruta cervecera”. Desde que oficializaron su relación, la pareja se ha convertido en una de las más solicitadas por el público, especialmente por temas populares como 'El cervecero', lo que ha disparado el interés de los empresarios.

Según contó Katya, la manager de 'Pamela Franco y Orquesta', la cantante actualmente cobra alrededor de S/50.000 por show. Sin embargo, la tarifa se eleva considerablemente cuando participa Christian Cueva, quien recientemente confirmó su salida del club Emelec de Ecuador.

Con la presencia del futbolista, el costo total por verlos juntos llega a S/70.000, cifra que no ha tardado en generar comentarios entre los seguidores de la farándula y el espectáculo.

Christian Cueva volvería a los escenarios tras salir del equipo de futbol ecuatoriano

Christian Cueva dio un giro inesperado en su carrera futbolística luego de confirmarse que ya no continuará en el club ecuatoriano Emelec. La noticia fue anunciada por el gerente deportivo del equipo, Edison Baldeón, quien informó que el mediocampista peruano culminó su etapa en la institución. "Ayer conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes", enfatizó Baldeón para KCH Radio.

Tras su salida, todo apunta a que Cueva regresará a Lima para reenfocarse en otra de sus recientes pasiones: la música. Tal como ocurrió cuando oficializó su romance con Pamela Franco, el futbolista volvería a subir a los escenarios junto a la cantante, retomando las presentaciones donde ambos se convierten en una dupla muy solicitada por el público. Por lo que, su retorno a la capital peruana ha generado expectativas tanto en el mundo del espectáculo como entre todos sus seguidores.