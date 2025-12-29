HOYSuscripcion LR Focus

Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

El club de La Victoria dejó una huella importante fuera de la Liga 1, luchando en fase de grupos y haciendo historia en la Copa Sudamericana, a pesar de no alcanzar todos sus objetivos.

Osores considera que Alianza Lima destacó a nivel internacional. Foto: Lr/Fútbol en América
Alianza Lima firmó una irregular campaña en Liga 1, pero sorprendió a todos los hinchas a nivel internacional. El popular club de La Victoria arrancó su odisea en la fase preliminar de la Copa Libertadores y en el camino dejó fuera a gigantes como Boca Juniors. Posteriormente, en fase de grupos dio pelea y en Copa Sudamericana hizo historia. Por este motivo, como pocas veces, Erick Osores se emocionó y recordó esos buenos momentos.

No es un secreto que el cuadro blanquiazul no cumplió el objetivo, pero estuvieron cerca de tocar la gloria en la Copa Sudamericana. Los aliancistas arrancaron desde abajo y aprovecharon la buena plantilla que armaron para avanzar en las llaves.

Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

¿Qué dijo Erick Osores sobre la temporada internacional de Alianza Lima?

El periodista deportivo no pudo ocultar su emoción por gran campaña de Alianza Lima a nivel internacional. "A mí me encantó la campaña de Alianza Lima. Creo que no se ha valorado el resultado como se debe. Conseguir este histórico resultado en la Boca. Se tumbó a un rival que no dejó de hablar de Alianza Lima hasta hace 2 meses. Ir a Gremio y clasificar como lo hizo con una gesta. Meterse a la Copa Libertadores de esa forma. Siento que no se ha valorado a Néstor Gorosito", comentó Erick Osores en 'Fútbol en América'.

Asimismo, reconoció la importancia de cobrarse la revancha en el exterior. "Fue fantástico lo que hizo Alianza Lima e incluso a mí me emocionó. Ni hablar de los hinchas. Verlo competir contra varios rivales sudamericanos y dejar atrás esa imagen pobre de los últimos años. Lo que hizo Alianza a nivel internacional es para aplaudir de pie", sentenció el experimentado comunicador.

Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

¿En qué puesto se ubica Alianza Lima, según ranking IFFHS?

Los aliancistas se posicionan en el puesto 103 del ranking mundial, acumulando un total de 155 puntos. Por otro lado, a nivel CONMEBOL, el club íntimo ocupa el lugar 25. La brecha con Universitario de Deportes es notable, ya que se encuentra en el puesto 181, con 111 puntos pese a tricampeonato en Liga 1 y los octavos de final de Copa Libertadores.

Posteriormente, Cienciano se posiciona en el tercer lugar entre los clubes nacionales. En el ranking global, ocupa el puesto 249. El ‘Papá’ alcanzó los octavos de final en la Copa Sudamericana. Asimismo, FBC Melgar luce en el puesto 311 y Sporting Cristal en el 378.

