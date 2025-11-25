Kurt Villavicencio anunció que asumirá la conducción de 'Préndete', programa de entretenimiento y espectáculos de Panamericana TV. El popular 'Metiche' detalló que, junto a la exdeportista Rocío Miranda, tomará el mando del magacín matutino desde el martes 25 de noviembre.

El anuncio se dio en 'La noche habla', espacio conducido por Tilsa Lozano y Ric La Torre. De esta forma, se confirma que Villavicencio reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de 'Préndete'. Hace unos días, se rumoreó que el canal de televisión había iniciado los castings para designar a los nuevos conductores.

¿No van más Karla Tarazona y Christian Domínguez de 'Préndete'?

La ausencia de Karla Tarazona y Christian Domínguez en el programa generó rumores en redes sociales, y el reciente anuncio de Kurt Villavicencio avivó aún más las especulaciones. Sin embargo, Panamericana Televisión, a través de una nota web, afirmó tajantemente que la exmodelo y el cantante de cumbia aún forman parte de la familia del canal 5.

"Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre el retiro de Karla Tarazona ni de Christian Domínguez. Ambos continúan formando parte de Panamericana Televisión y del equipo de 'Préndete'”, se lee en la publicación hecha el lunes 24 de noviembre a las 10:28 a. m.

Rumores sobre la salida de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Los rumores sobre su posible salida surgieron tras la compra de Panamericana Televisión por parte de Susana Umbert, persona muy cercana a Gisela Valcárcel. Trascendió que la 'Esquina de la televisión' había iniciado con los castings para renovar la conducción del magacín matutino.

Las especulaciones se intensificaron después de que ambos se ausentaran de la emisión del miércoles 19 de noviembre. En su lugar, estuvieron Israel Dreyfus, Joselito y la influencer 'La Mana'. Muchos usuarios en redes sociales se preguntaron si los castings se estaban realizando en vivo.