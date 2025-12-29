HOYSuscripcion LR Focus

Villa El Salvador: hombre se resiste al robo de su camioneta y es baleado

La víctima fue atacada por una ráfaga de hasta 15 disparos, por lo que quedo gravemente herida.


La acompañante resultó ilesa. Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.
La acompañante resultó ilesa. Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

La madrugada del último lunes, un empresario dedicado a la minería, identificado como Juan Cosme Garcilazo, fue interceptado por delincuentes cuando se encontraba en su camioneta junto a su acompañante en el sector del Parque Industrial en Villa El Salvador.

La víctima se habría opuesto a que le roben su camioneta. Los asaltantes, quienes iban en un vehículo que tenía fachada de taxi, lo interceptaron y obligaron a que baje del vehículo. Sin embargo, al oponerse e intentar escapar, abrieron fuego contra él. Quiso hacer una maniobra con el carro y terminó chocando contra un muro.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron serenazgos para poder auxiliar a la víctima. Además, se encontró más de quince casquillos de bala en el piso, de los cuales cuatro impactaron directamente contra la ventana del piloto y por consiguiente contra él. Fue llevado al hospital más cercano del distrito por los serenos, para que pueda ser auxiliado. El estado de salud del conductor es crítico.

Pese a la ráfaga de fuego que abrieron contra ellos, su acompañante resultó ilesa. Autoridades se encuentran investigando para poder dar con el paradero de los responsables. Cerca a la zona, en un colegio hay cámaras de seguridad que servirán como materia de investigación.

