La madrugada del último lunes, un empresario dedicado a la minería, identificado como Juan Cosme Garcilazo, fue interceptado por delincuentes cuando se encontraba en su camioneta junto a su acompañante en el sector del Parque Industrial en Villa El Salvador.

La víctima se habría opuesto a que le roben su camioneta. Los asaltantes, quienes iban en un vehículo que tenía fachada de taxi, lo interceptaron y obligaron a que baje del vehículo. Sin embargo, al oponerse e intentar escapar, abrieron fuego contra él. Quiso hacer una maniobra con el carro y terminó chocando contra un muro.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Hasta el lugar de los hechos, llegaron serenazgos para poder auxiliar a la víctima. Además, se encontró más de quince casquillos de bala en el piso, de los cuales cuatro impactaron directamente contra la ventana del piloto y por consiguiente contra él. Fue llevado al hospital más cercano del distrito por los serenos, para que pueda ser auxiliado. El estado de salud del conductor es crítico.

Pese a la ráfaga de fuego que abrieron contra ellos, su acompañante resultó ilesa. Autoridades se encuentran investigando para poder dar con el paradero de los responsables. Cerca a la zona, en un colegio hay cámaras de seguridad que servirán como materia de investigación.