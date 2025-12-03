HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Espectáculos

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria es dada de alta tras accidente en Pisco: “No veía la luz hace una semana"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, fue dada de alta tras un accidente vehicular en Paracas, donde estuvo internada varios días. Agradecida, regresó a casa para continuar su recuperación.

Thamara Medina anunció que fue dada de alta tras sufrir accidente en Pisco.
Thamara Medina anunció que fue dada de alta tras sufrir accidente en Pisco. | Foto: Composición LR/TikTok.

Thamara Medina Alcalá, hermana de Alejandra Baigorria, volvió a casa luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. La joven modelo sufrió un grave accidente vehicular el pasado martes 21 de octubre en la carretera de Paracas, en Pisco, lo que la llevó a permanecer varios días internada en una clínica.

Tras una semana sin poder ver la luz del día, como ella misma contó, Thamara finalmente recibió el alta médica y regresó a su hogar para continuar con su recuperación. A través de un emotivo video publicado en TikTok, mostró el momento en que abandonó la clínica acompañada de su familia, agradeciendo por el apoyo y dejando claro que este episodio le ha dado aún más fuerza para retomar sus actividades y valorar cada instante.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

“Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana, que no veo la luz del día desde hace una semana y cuando vi la luz me puse a llorar”, expresó la influencer de 23 años mientras mostraba su traslado, así como a sus mascotas.

PUEDES VER: Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: 'Me lo costeo yo'

lr.pe

Thamara Medina cuenta que salió de alta tras sufrir accidente en Pisco

Thamara Medina continúa mostrando a sus seguidores cómo va retomando poco a poco su rutina tras el accidente vehicular que sufrió en Paracas. En un reciente video, la joven apareció dentro de un auto después de realizar algunas compras, intentando volver a sus actividades cotidianas. “Me compré un par de cositas… No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita estoy cansada, no sé si ven en mi cara, pero necesito ducharme. Hoy toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”, comentó con sinceridad.

Además, Thamara se tomó un momento para responder preguntas de sus seguidores, entre ellas la duda de una usuaria sobre el dolor en las costillas después del accidente. Con empatía, compartió su experiencia: “Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra, aparte de comer full proteína para que estés fuerte. Descansar, sí, pero si puedes salir a caminar al parque, hazlo.

Estar sentada es incómodo. Igual, depende de qué costillas te has fracturado, habla con tu doctor”. Su mensaje no solo reflejó su proceso de recuperación, sino también su deseo de apoyar a quienes atraviesan situaciones similares.

Notas relacionadas
¡Exponen a Said Palao! Magaly Medina revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

¡Exponen a Said Palao! Magaly Medina revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

LEER MÁS
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Angie Arizaga revela la razón detrás de su ausencia en redes sociales: "Felizmente vino mi mami"

Angie Arizaga revela la razón detrás de su ausencia en redes sociales: "Felizmente vino mi mami"

LEER MÁS
Magaly Medina revela el exorbitante monto que cobrarían Christian Cueva y Pamela Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec

Magaly Medina revela el exorbitante monto que cobrarían Christian Cueva y Pamela Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec

LEER MÁS
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025