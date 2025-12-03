Thamara Medina Alcalá, hermana de Alejandra Baigorria, volvió a casa luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. La joven modelo sufrió un grave accidente vehicular el pasado martes 21 de octubre en la carretera de Paracas, en Pisco, lo que la llevó a permanecer varios días internada en una clínica.

Tras una semana sin poder ver la luz del día, como ella misma contó, Thamara finalmente recibió el alta médica y regresó a su hogar para continuar con su recuperación. A través de un emotivo video publicado en TikTok, mostró el momento en que abandonó la clínica acompañada de su familia, agradeciendo por el apoyo y dejando claro que este episodio le ha dado aún más fuerza para retomar sus actividades y valorar cada instante.

“Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana, que no veo la luz del día desde hace una semana y cuando vi la luz me puse a llorar”, expresó la influencer de 23 años mientras mostraba su traslado, así como a sus mascotas.

Thamara Medina cuenta que salió de alta tras sufrir accidente en Pisco

Thamara Medina continúa mostrando a sus seguidores cómo va retomando poco a poco su rutina tras el accidente vehicular que sufrió en Paracas. En un reciente video, la joven apareció dentro de un auto después de realizar algunas compras, intentando volver a sus actividades cotidianas. “Me compré un par de cositas… No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita estoy cansada, no sé si ven en mi cara, pero necesito ducharme. Hoy toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”, comentó con sinceridad.

Además, Thamara se tomó un momento para responder preguntas de sus seguidores, entre ellas la duda de una usuaria sobre el dolor en las costillas después del accidente. Con empatía, compartió su experiencia: “Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra, aparte de comer full proteína para que estés fuerte. Descansar, sí, pero si puedes salir a caminar al parque, hazlo.

Estar sentada es incómodo. Igual, depende de qué costillas te has fracturado, habla con tu doctor”. Su mensaje no solo reflejó su proceso de recuperación, sino también su deseo de apoyar a quienes atraviesan situaciones similares.