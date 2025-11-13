Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

El conductor de televisión Paco Bazán rompió su silencio tras las declaraciones de Melissa Linares, madre de su última hija, quien lo acusó por el presunto incumplimiento de la pensión de alimentos. En medio de la entrevista con Magaly Medina, el presentador no solo dio su versión sobre la controversia, sino que también respondió con firmeza a la pregunta sobre si había dejado de ver a su hija por su relación con Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano.

“Magaly, yo no he salido de Lima. Detallar por qué motivos no pude coincidir con mi hija sería nuevamente exponer una situación que tiene que ver con una menor de edad. Lo que sí te puedo decir es que yo amo a mis tres hijos, que estoy pendiente de ellos por parte de su financiamiento”, expresó Paco Bazán.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Paco Bazán se sincera y responde si dejó de ver a su hija por su novia Susana Alvarado

Durante la conversación en vivo, Magaly Medina le preguntó directamente a Paco Bazán si sus constantes viajes al norte del país para visitar a Susana Alvarado habían influido en la falta de encuentros con su hija menor. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' descartó esta versión y aseguró que no ha descuidado su rol como padre.

“Yo no he dejado de ver a mi hija por ninguna razón personal ni sentimental. Amo a mis tres hijos, estoy pendiente de ellos y siempre busco su bienestar”, reiteró el presentador de ATV. Asimismo, aclaró que evita dar detalles por respeto a la menor y para proteger su intimidad familiar.

Paco Bazán reconoce sus errores tras denuncia de la madre de su hija menor

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina abordó el polémico audio en el que el conductor menciona una supuesta falta de pago por parte de ATV y Radio Ritmo Romántica, medios donde actualmente labora. Bazán aclaró que el audio correspondía a una conversación privada con Melissa Linares, en la que pedía unos días de plazo para cumplir con la pensión alimenticia.

“No es que el canal no pague. Paga puntual y es sumamente amoroso con nosotros. El error es mío, por un desorden contable y por no presentar las facturas a tiempo”, explicó el exfutbolista, reconociendo su equivocación y disculpándose públicamente con sus empleadores.