Paco Bazán se excusa ante denuncia de alimentos de su expareja y dice que no recibe sueldo: "Estoy en S/300 en una cuenta"

El exfutbolista y conductor de televisión Paco Bazán enfrenta una denuncia interpuesta por Melissa Linares, madre de su última hija, por presunto incumplimiento de pensión de alimentos. La mujer mostró para el programa 'Arriba mi gente' parte de una conversación en la que el presentador de 'El Deportivo en otra cancha' se justifica por no haber cumplido con los pagos acordados durante una conciliación anterior.

La pareja de Susana Alvarado aseguró estar atravesando una difícil situación económica, afirmando que no recibe sueldo de los medios donde trabaja. “Los lugares donde estoy, no me han pagado. En el canal desde julio y la radio desde setiembre, ahorita estoy literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra”, expresó el conductor.

Paco Bazán confiesa que no percibe sueldo de skus centros de trabajo

El conductor de televisión sorprendió al revelar que atraviesa una complicada situación económica, pues aseguró no estar recibiendo su salario de los medios donde actualmente labora. En una conversación difundida por su expareja, el exfutbolista explicó que desde julio no cobra en el canal y desde setiembre en la emisora radial, lo que lo habría dejado con apenas unos pocos soles en sus cuentas bancarias. “No está siendo fácil tampoco para mí, porque han bajado los presupuestos en los canales”, expresó el presentador.

Estas declaraciones fueron expuestas por Melissa Linares, quien lo denunció por incumplir con la pensión de alimentos acordada en una conciliación anterior, Paco Bazán se comprometió en responder por la pensión de alimentos, el pago de la mensualidad del colegio de la menor y el seguro de salud.

Melissa Linares denuncia incumplimiento y revela detalles del acuerdo de conciliación

La de la tercera hija de Paco Bazán, reveló ante cámaras que el conductor no estaría cumpliendo con la pensión de alimentos acordada el pasado 5 de septiembre, que incluía el pago de la pensión del colegio, el seguro médico y la manutención mensual. Según el documento mostrado en el programa, la expareja exige el pago de S/ 4,930, monto que cubriría los gastos de la nana, el colegio y la alimentación de la menor.

Durante la entrevista, los conductores del espacio televisivo señalaron que Bazán tendría dos meses de retraso en los pagos, situación que motivó la denuncia formal. Linares también manifestó su molestia y sostuvo que, pese a la falta de apoyo económico, ella continúa velando sola por el bienestar de su hija. “Mi hija y yo estamos super bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas”, afirmó.