Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, habló por primera vez de su romance con Paco Bazán, con quien se lleva una diferencia de edad de 15 años. 

Susana Alvarado y Paco Bazán son una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Instagram.
Susana Alvarado y Paco Bazán son una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Instagram.

Susana Alvarado habló por primera vez sobre su relación sentimental con Paco Bazán. La integrante de Corazón Serrano, quien recientemente se sometió a una operación en la nariz, confesó que al inicio de su noviazgo había decidido no publicar nada en redes sociales sobre su vida amorosa. Sin embargo, con el correr de las semanas, ‘rompió su promesa’ y compartió fotos y videos románticos junto al conductor de ‘El deportivo’.

“Con él nos reímos mucho de eso, nunca he ventilado mi vida privada y nada de mi familia, siempre ha sido todo reservado. Creo que he experimentado muchas cosas a su lado, Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola”, declaró la cantante a Trome.

Susana Alvarado revela detalles inéditos de su relación con Paco Bazán

Susana Alvarado también reveló que su romance con Paco Bazán ya es “algo serio”, pues su familia ya lo conoce personalmente. Incluso cuando la reportera le consultó si tiene planes de boda o si ha hablado de ese tema con el exfutbolista, la cantante respondió.

“Que sea lo que Dios quiera. Hablamos de tantas cosas que lo único que queremos es darnos paz, tranquilidad y estabilidad, y creo que hoy lo tenemos”, señalo a Trome.

Además, aseguró que lo que más le gusta de Paco no es su físico, sino su corazón. “Desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande”, expresó la llamada ‘morena de oro’ de Corazón Serrano.

Susana Alvarado le contesta a Magaly Medina tras ser llamada cumbiambera

Meses atrás, Magaly Medina se refirió a Susana Alvarado como ‘cumbiambera’, pero con un tono despectivo, lo que provocó que Paco Bazán saliera en su defensa. Ahora, la jovencita decidió responderle a la presentadora de ‘Magaly TV: la firme’. “No les doy valor, vivo tranquila, no me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”, afirmó.

Cabe recordar que entre Paco y Susana existe una diferencia de edad de casi 15 años. Sin embargo, eso no le importa a la cantante, a quien muchos llaman con humor el ‘colágeno’ del comentarista deportivo. “Jugamos mucho con eso, realmente no me molesta. Quiero un hombre como él, que esté tranquilo, termina de trabajar, se va a casa, no está en discotecas, no está en la vida loca”, sostuvo a Trome.

