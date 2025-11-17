HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

La popular 'Morena de Oro', Susana Alvarado, no dudó en mostrar su cicatriz y la rutina de cuidado de su nariz. La operación la mantuvo un tiempo alejada de los conciertos de Corazón Serrano.

Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, compartió todos los detalles de su rutina vía TikTok.
Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, compartió todos los detalles de su rutina vía TikTok.

Susana Alvarado, una de las integrantes del popular grupo Corazón Serrano, reapareció en redes sociales para mostrar los avances de su cirugía en la nariz realizada por motivos de salud. A mes y medio de la operación, la cantante de cumbia compartió con sus seguidores un video en el que enseñó cómo luce actualmente y detalló el proceso de limpieza que sigue para cuidar su recuperación.

La artista de 27 años, quien mantiene su relación con Paco Bazán, ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones que involucran a la expareja de su novio. Mientras tanto, ha preferido centrar la atención en su salud y el proceso que atraviesa, dejando en claro que su prioridad es estar en óptimas condiciones.

Lesly Águila sorprende al revelar que iba a dejar Corazón Serrano para siempre por su deseo de tener un hijo: Me muero por ser mamá

lr.pe

Susana Alvarado muestra su renovada nariz y explica su cuidado postoperatorio

A través de un video en TikTok, Susana Alvarado enseñó el paso a paso de su rutina postoperatoria y reveló cómo luce tras la intervención. "Hoy me toca cambiar de cintas, así que aprovecho para enseñarles mi nariz", comentó mientras retiraba los adhesivos con agua oxigenada y benzina. La cantante mostró la cicatriz y aseguró que la evolución ha sido positiva, antes de aplicar agua micelar para completar la limpieza.

La integrante de Corazón Serrano explicó que las cintas deben cambiarse cada tres días y que aún presenta inflamación, aunque los resultados la tienen optimista. "Hoy está muy hinchado. Es solo un mes y valió. Va excelente", señaló Alvarado para luego enseñar desde diferentes ángulos los resultados de la cirugía.

Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: Soltera, pero sola no

lr.pe

Susana Alvarado regresa a los escenarios tras operación

La cirugía nasal de Susana Alvarado se realizó por motivos estrictamente médicos y no por estética, tal como ella misma aclaró semanas atrás. El procedimiento obligó a la cantante a hacer una pausa en los escenarios de Corazón Serrano, generando preocupación entre sus seguidores que aguardaban noticias sobre su estado. Hoy, la intérprete de 'No sufriré por nadie' ha retomado oficialmente sus actividades con la agrupación liderada por Edwin Guerrero, mientras su recuperación avanza de manera positiva.

En ese contexto, el domingo 16 de noviembre, Susana se sumó al aniversario de Dina Páucar como invitada especial, junto a sus compañeros de la orquesta piurana. La popular 'Morena de Oro' volvió a irradiar energía y carisma, dejando atrás la discreta presencia que había mostrado en presentaciones anteriores. Su regreso fue celebrado con entusiasmo por los fanáticos, quienes destacaron la fortaleza y entrega de la artista.

