Pamela Franco y Christian Cueva viven días llenos de romance en Ecuador, destino al que la cantante de cumbia viajó para sorprender al futbolista por su cumpleaños número 34. Desde Guayaquil, la pareja compartió en redes sociales una serie de fotografías y videos donde aparecen besándose, abrazándose y disfrutando de momentos especiales juntos.

“Por más momentos así. Te amo”, escribió Pamela Franco en una de sus historias, confirmando que su relación atraviesa un momento pleno. El futbolista no tardó en responder a las muestras de cariño y replicó los posts con tiernos mensajes hacia la cumbiambera como: “Cambiaste mi vida por completo, mi amor eterno” y “Te amo más, amor de mi vida, gracias por todo”.

Cueva y Pamela Franco. Foto: Instagram

Pamela Franco muestra cuánto ama a Cueva en Ecuador

La chimbotana expresó su amor hacia el jugador del Emelec. Durante su viaje, Pamela Franco compartió fotografías donde ambos se lucen muy enamorados. En todas las publicaciones, etiquetó a Christian Cueva, reforzando públicamente el vínculo amoroso que mantienen.

Días, atras, la cumbiambera sorprendió al popular 'Aladino' por su cumpleaños. Además, estuvo acompañada de su hermana Karla Franco, quien la acompañó hasta Guayaquil para ser parte de la celebración. En una de las instantáneas, la pareja posa junto a una torta con temática de la selección peruana y una decoración de globos.

Christian Cueva recibió especial sorpresa de Pamela Franco

El futbolista peruano cumplió 34 años el domingo 23 de noviembre, fecha que celebró desde Ecuador, país donde actualmente reside debido a su compromiso deportivo con el club Emelec. Sin embargo, Pamela Franco decidió viajar junto con los padres del jugador para sorprenderlo con un emotivo agasajo y un show especial preparado exclusivamente para él y sus amigos.

En un ambiente íntimo y privado, Pamela Franco ofreció un show especial dentro de una vivienda para sorprender a Cueva con una presentación junto a su orquesta, en la que incluso le cantó su tema emblema 'Dile que nos amamos'.