Magaly Medina aseguró que Pamela Franco hizo un show mediático para tener más público en sus conciertos. Foto: ATV.

Magaly Medina aseguró que Pamela Franco hizo un show mediático para tener más público en sus conciertos. Foto: ATV.

Pamela Franco le regaló a Christian Cueva un lujoso bolso de viaje de la marca Goyard, valorizado en aproximadamente S/20.000, por su cumpleaños número 34. La cantante habría hecho un importante esfuerzo económico para sorprender a su pareja en su onomástico.

Sin embargo, Magaly Medina, conocedora de ese tipo de accesorios, aseguró que se trata de una Boston Fifti, cuyo precio en tiendas francesas bordea los $/6,500 (unos S/20.000). Según la conductora, ese artículo está elaborado de un cuero sumamente exclusivo.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

Por ello, puso en duda que la intérprete de ‘Diles que nos amamos’ pueda costear un bolso de esa marca, especialmente ahora que sus conciertos muestran poca asistencia. Además, tras ver las imágenes que la misma Franco subió a Instagram en donde le entrega el presente a Cueva, la ‘urraca’ cuestionó la autenticidad del bolso: “Dudo que sea original”

PUEDES VER: Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

Magaly no cree que bolso de S/20.000 que Pamela Franco regaló a Cueva sea original

Tras revisar las imágenes del bolso que Pamela Franco le dio a Christian Cueva, Magaly Medina cuestionó que la cantante tenga la capacidad económica para gastar S/20.000 en un accesorio original de una marca tan exclusiva. Según comentó, la artista atraviesa un momento complicado, con cada vez menos presentaciones y menor asistencia de público.

“Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Estas bolsas de viaje son bolsos bien estructurados, pero yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parecen un bolso cualquiera”, explicó la ‘urraca’ en un inicio.

“Yo no sé si la economía de Pamela Franco, con pocos conciertos, estará tan boyante como para regalar un bolso tan caro, que muchos futbolistas famosos usan. Para mí, pongo en duda que ese regalito sea original. Creo que está utilizando todo esto en un enfoque comercial. Sabe que con él va a tener más público”, sentenció Medina.