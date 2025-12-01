HOYSuscripcion LR Focus

Pamela Franco sorprende con lujoso bolso de S/20.000 para Christian Cueva, pero Magaly Medina la expone: “Dudo que sea original”

Pamela Franco le regaló a Christian Cueva un tremendo bolso de viaje de la marca Goyard por su cumpleaños 34, pero Magaly Medina puso en duda la autenticidad del presente debido a su elevado precio.

Magaly Medina aseguró que Pamela Franco hizo un show mediático para tener más público en sus conciertos. Foto: ATV.
Pamela Franco le regaló a Christian Cueva un lujoso bolso de viaje de la marca Goyard, valorizado en aproximadamente S/20.000, por su cumpleaños número 34. La cantante habría hecho un importante esfuerzo económico para sorprender a su pareja en su onomástico.

Sin embargo, Magaly Medina, conocedora de ese tipo de accesorios, aseguró que se trata de una Boston Fifti, cuyo precio en tiendas francesas bordea los $/6,500 (unos S/20.000). Según la conductora, ese artículo está elaborado de un cuero sumamente exclusivo.

Por ello, puso en duda que la intérprete de ‘Diles que nos amamos’ pueda costear un bolso de esa marca, especialmente ahora que sus conciertos muestran poca asistencia. Además, tras ver las imágenes que la misma Franco subió a Instagram en donde le entrega el presente a Cueva, la ‘urraca’ cuestionó la autenticidad del bolso: “Dudo que sea original”

Magaly no cree que bolso de S/20.000 que Pamela Franco regaló a Cueva sea original

Tras revisar las imágenes del bolso que Pamela Franco le dio a Christian Cueva, Magaly Medina cuestionó que la cantante tenga la capacidad económica para gastar S/20.000 en un accesorio original de una marca tan exclusiva. Según comentó, la artista atraviesa un momento complicado, con cada vez menos presentaciones y menor asistencia de público.

“Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Estas bolsas de viaje son bolsos bien estructurados, pero yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parecen un bolso cualquiera”, explicó la ‘urraca’ en un inicio.

“Yo no sé si la economía de Pamela Franco, con pocos conciertos, estará tan boyante como para regalar un bolso tan caro, que muchos futbolistas famosos usan. Para mí, pongo en duda que ese regalito sea original. Creo que está utilizando todo esto en un enfoque comercial. Sabe que con él va a tener más público”, sentenció Medina.

Pamela Franco sorprende a Christian Cueva con un detalle romántico por su cumpleaños: “Lo mejor para ti”

Pamela Franco derrocha su amor por Christian Cueva tras celebrar el cumpleaños del futbolista en Ecuador: "Te adoro mi vida"

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

