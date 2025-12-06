HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

El periodista Jordi Martín revela que Karla Bacigalupo estaría atravesando un mal momento tras el Miss Universo: "Está dolida"

El periodista Jordi Martín aseguró que Karla Bacigalupo, Miss Perú, estaría emocionalmente golpeada tras el Miss Universo 2025. Además, aseguró que varias candidatas se habrían sentido ninguneadas durante el certamen.

Karla Bacigalupo estaría atravesando episodios de ansiedad, según Jordi Martín. Foto: Composición LR
Karla Bacigalupo estaría atravesando episodios de ansiedad, según Jordi Martín. Foto: Composición LR

El periodista español Jordi Martín volvió a sacudir las redes sociales al asegurar que tiene nueva información sobre lo ocurrido en el Miss Universo 2025. En esta ocasión, el conocido paparazzi de la prensa rosa afirmó que Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, estaría atravesando un momento difícil tras su participación en el certamen internacional. Según indicó, la modelo se encontraría gravemente afectada emocionalmente, con episodios de ansiedad y un alto estrés.

Martín evitó revelar detalles por respeto a la actriz peruana, pero aseguró que Bacigalupo no se encuentra en condiciones de brindar declaraciones a la prensa. Asimismo, aseguró que no sería la única candidata afectada: Miss Chile, Miss Argentina, Miss Venezuela y Miss Ecuador también habrían quedado emocionalmente golpeadas. Las concursantes, según él, se sintieron minimizadas y quedaron con un "mal sabor" por la coronación de Fátima Bosch.

PUEDES VER: Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: 'Me duele profundamente'

lr.pe

Periodista Jordi Martín hace grave acusación del Miss Universo

Ante las cámaras de 'Amor y fuego', Jordi Martín reiteró que solo comparte información que recibe de fuentes confiables. En este caso, una persona cercana a Miss Perú le habría informado que Karla Bacigalupo está atravesando un momento complicado. "Tengo una amiga en común. No voy a revelar el contenido de los mensajes por respeto a Miss Perú, porque pienso que Karla debería salir al frente y debería hablar. Y si pudiera hablar aquí en 'Amor y Fuego', le abrimos las puertas. Sé que está dolida, sé que no lo está pasando bien, sé que está en una situación complicada, de mucho estrés, con crisis de ansiedad", reveló para el programa de Willax Televisión.

El periodista también marcó distancia de cualquier interpretación incorrecta: "No quiero tampoco hablar en nombre de ella, pienso que Karla debería hablar de cómo está viviendo ella todo este proceso. Pero, al igual que ella, Miss Chile, está Miss Argentina y Miss Venezuela están decepcionadas. Están super decepcionadas y me trasladan que lo han pasado verdaderamente mal porque se sintieron ninguneadas".

PUEDES VER: Marina Mora impacta al revelar que los preparadores de Karla Bacigalupo la hicieron llorar antes del Miss Universo: 'Fue desgastada emocionalmente'

lr.pe

Karla Bacigalupo se pronuncia tras el Miss Universo 2025

Días después de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, en medio de una fuerte controversia, Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para contar su verdad. "Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme: temas de inclusión como el estado civil o parental, controversias relacionadas a los puntajes o jurados, requisitos de visa o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido", enfatizó.

Poco después, Jordi Martín aseguró que tenía en su poder "pruebas muy fuertes" sobre el supuesto fraude en Miss Universo 2025. Según comentó, esta información involucraría directamente a Raúl Rocha, presidente del certamen. "Son pruebas de investigación, son cosas que me han hecho llegar y le he dicho, ‘oye, ponme en contacto con la gente de HBO porque creo que esto puede ser de gran utilidad para el documental. El tipo me ha vendido, pero lo que te puedo decir, Raúl y Lili, es que tengo pruebas muy fuertes”, relató. 

