Marina Mora genera polémica con fuerte revelación sobre lo que vivió Karla Bacigalupo en el Miss Universo. Foto: Composición LR/Instagram.

Marina Mora se pronunció tras la participación de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025, quien no logró avanzar al top30 del certamen realizado en Tailandia. La empresaria fue invitada al programa ‘Arriba mi gente’ y aseguró que la modelo llegó “desgastada emocionalmente” debido al mal trato que recibió por parte de sus preparadores antes de viajar al concurso.

Para la exmiss Perú, el gran error fue la mala elección del equipo encargado de preparar a Karla Bacigalupo, quien, según importantes missólogos, era una de las mayores favoritas para quedarse con la corona mundial.

Marina Mora revela el mal trato que recibió Karla Bacigalupo antes del Miss Universo

Marina Mora aseguró en vivo que fuentes cercanas a la organización le contaron que Karla Bacigalupo atravesó momentos muy difíciles antes de viajar al Miss Universo debido al trato de sus preparadores, cuyo objetivo era pulirla para la competencia de belleza.

“Por ahí me han contado que sus preparadores la hacían llorar mucho antes de ir al Universo... Y que ella ha ido desgastada emocionalmente también a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana”, sostuvo la Miss Perú Mundo en 2001, dejando en shock a los conductores del programa, como Santi Lesmes y Michele Soifer.

“En este tipo de situaciones se cometen algunos errores y el error ha sido, de repente, contratar a gente que no tiene la capacitación o la capacidad de ayudarle a la reina emocionalmente y también en el tema de la técnica”, concluyó Marina Mora.

Usuarios culpan a Jessica Newton por la derrota de Karla Bacigalupo

Tras decretarse la eliminación de Karla Bacigalupo del Miss Universo 2025, numerosos usuarios en redes sociales criticaron a Jessica Newton, directora del Miss Perú, y la señalaron como responsable del desempeño de la candidata peruana. Según los comentarios, la modelo no recibió vestuarios adecuados la gala preliminar y, además, mantuvo el mismo look durante toda su participación.

Por otra parte, tras finalizar el certamen, Bacigalupo usó sus redes sociales para agradecerle al Perú y a Jessica Newton por su apoyo. “Muchísimas gracias mi Perú bello. ¡Gracias por haberme acompañado en esta experiencia! Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía. Gracias al Miss Perú y Jessica Newton por guiarme y apoyarme. ¡Los quiero mucho! Arriba Perú”, escribió.