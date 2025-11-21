La organización del Miss Perú tendrá una nueva oportunidad de traer una corona internacional al país tras la derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025. Esta vez, la esperanza peruana recaerá en Nathie Quijano, quien representará al Perú en competencia de belleza, certamen que se realizará el 27 de noviembre en Japón y donde 80 candidatas competirán por convertirse en la sucesora de Thanh Thủy, actual reina de Vietnam.

La modelo peruana viajó a Japón el 12 de noviembre para iniciar sus actividades oficiales, en el Miss International 2025, y se mostró orgullosa de asumir este reto. “Feliz de representar con orgullo a las mujeres peruanas: fuertes y valientes. Llevaré nuestra identidad con mucho amor. Ser parte de @missinternationalofficial me emociona profundamente”, escribió en sus redes sociales tras ser elegida como representante del Perú en el certamen.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Quién es Nathie Quijano, la candidata peruana que buscará la corona en el Miss International 2025?

Nathie Quijano se convirtió en representante peruana al Miss International 2025 tras superar a 14 candidatas en 2024, heredando la corona de Sofía Cajo. Con 22 años y 1.80 m de estatura, la joven modelo se ha destacado por su presencia escénica, elegancia y compromiso social.

Desde pequeña estuvo ligada al mundo artístico, principalmente al baile. Más adelante decidió estudiar Ciencias de la Comunicación, especializándose en Periodismo, motivada por su interés en los temas de actualidad y política. “Desde muy chica me han interesado temas de actualidad. Para mí es importante dar a conocer mi opinión y concientizar sobre temas que nos competen como sociedad”, señaló en su video de presentación para Kativa.

Su interés por ayudar a los demás la llevó a postular al Miss Perú 2023, certamen en el que destacó como una de las retadoras. Sin embargo, su trayectoria se inició mucho antes: a los 14 años, participó en el Miss Teen Model Puno, donde llamó la atención por su pasarela, carisma y postura.

Candidatas del Miss International en Japón. Foto: Instagram

PUEDES VER: Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras ser coronada Miss Universo 2025 por México

¿Dónde ver a Nathie Quijano en el Miss International 2025?

El concurso de belleza podrá verse a través del canal oficial del certamen en YouTube, el cual contará con subtítulos en español para la gala del 27 de noviembre, fecha en la que se conocerá a la nueva sucesora de Thanh Thủy. Actualmente, se encuentra en Japón cumpliendo actividades oficiales junto a las demás candidatas de la 63ª edición del Miss International.