HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Miss Perú busca la revancha en Miss International 2025 tras derrota de Karla Bacigalupo: conoce a la candidata que luchará por la corona en Japón

Nathie Quijano se encuentra en Japón cumpliendo actividades oficiales del Miss International 2025 y buscará la corona tras la derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025.

Nathalie Quijano represenota al Perú en el Miss International 2025. Foto: composición LR/difusión
Nathalie Quijano represenota al Perú en el Miss International 2025. Foto: composición LR/difusión

La organización del Miss Perú tendrá una nueva oportunidad de traer una corona internacional al país tras la derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025. Esta vez, la esperanza peruana recaerá en Nathie Quijano, quien representará al Perú en competencia de belleza, certamen que se realizará el 27 de noviembre en Japón y donde 80 candidatas competirán por convertirse en la sucesora de Thanh Thủy, actual reina de Vietnam.

La modelo peruana viajó a Japón el 12 de noviembre para iniciar sus actividades oficiales, en el Miss International 2025, y se mostró orgullosa de asumir este reto. “Feliz de representar con orgullo a las mujeres peruanas: fuertes y valientes. Llevaré nuestra identidad con mucho amor. Ser parte de @missinternationalofficial me emociona profundamente”, escribió en sus redes sociales tras ser elegida como representante del Perú en el certamen.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo no logró entrar al Top 30 y se despide del certamen

lr.pe

¿Quién es Nathie Quijano, la candidata peruana que buscará la corona en el Miss International 2025?

Nathie Quijano se convirtió en representante peruana al Miss International 2025 tras superar a 14 candidatas en 2024, heredando la corona de Sofía Cajo. Con 22 años y 1.80 m de estatura, la joven modelo se ha destacado por su presencia escénica, elegancia y compromiso social.

Desde pequeña estuvo ligada al mundo artístico, principalmente al baile. Más adelante decidió estudiar Ciencias de la Comunicación, especializándose en Periodismo, motivada por su interés en los temas de actualidad y política. “Desde muy chica me han interesado temas de actualidad. Para mí es importante dar a conocer mi opinión y concientizar sobre temas que nos competen como sociedad”, señaló en su video de presentación para Kativa.

Su interés por ayudar a los demás la llevó a postular al Miss Perú 2023, certamen en el que destacó como una de las retadoras. Sin embargo, su trayectoria se inició mucho antes: a los 14 años, participó en el Miss Teen Model Puno, donde llamó la atención por su pasarela, carisma y postura.

Candidatas del Miss International en Japón. Foto: Instagram

Candidatas del Miss International en Japón. Foto: Instagram

PUEDES VER: Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras ser coronada Miss Universo 2025 por México

lr.pe

¿Dónde ver a Nathie Quijano en el Miss International 2025?

El concurso de belleza podrá verse a través del canal oficial del certamen en YouTube, el cual contará con subtítulos en español para la gala del 27 de noviembre, fecha en la que se conocerá a la nueva sucesora de Thanh Thủy. Actualmente, se encuentra en Japón cumpliendo actividades oficiales junto a las demás candidatas de la 63ª edición del Miss International.

Notas relacionadas
¿Qué premios millonarios obtuvo Fátima Bosch al ganar Miss Universo 2025? Los lujos de la nueva reina mexicana

¿Qué premios millonarios obtuvo Fátima Bosch al ganar Miss Universo 2025? Los lujos de la nueva reina mexicana

LEER MÁS
Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

LEER MÁS
¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

LEER MÁS
Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

LEER MÁS
Servando y Florentino en Lima 2025: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Servando y Florentino en Lima 2025: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

LEER MÁS
¿Qué pasó con Yaqoob Mubarak? El millonario árabe que ayudó en Perú y fue vinculado con Gabriela Serpa

¿Qué pasó con Yaqoob Mubarak? El millonario árabe que ayudó en Perú y fue vinculado con Gabriela Serpa

LEER MÁS
¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

LEER MÁS
Melcochita respondió 15 preguntas y ganó S/15.000: confesó haber sido infiel, su casi muerte en una grabación y otras revelaciones más

Melcochita respondió 15 preguntas y ganó S/15.000: confesó haber sido infiel, su casi muerte en una grabación y otras revelaciones más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025