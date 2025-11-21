La jueza del Miss Universo afirmó que, para ella, quien debió ganar fue la representante de Tailandia | Foto: missuniverse/ Composición LR

La jueza del Miss Universo afirmó que, para ella, quien debió ganar fue la representante de Tailandia | Foto: missuniverse/ Composición LR

Tras todas las controversias que marcaron el Miss Universo 2025, se pensó que, al concluir el certamen, el ambiente se calmaría; sin embargo, ocurrió lo contrario. La coronación de la representante mexicana, Fátima Bosch, abrió un nuevo capítulo de desacuerdos entre seguidores y especialistas, quienes cuestionaron la transparencia del resultado y aseguraron que otras candidatas tuvieron un desempeño más sólido en las rondas finales.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la jueza Natalie Glebova, quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó un post en el que encendía la polémica sobre la elección de la nueva miss y la forma en que fue presentada sin las garantías del caso. En la publicación hecha en Instagram afirmaba que, para ella, la verdadera ganadora fue la Miss Tailandia, Praveenar Singh. Además, recordó que en 2005, cuando ella era concursante, “un auditor subió al escenario con los resultados sellados”. Finalmente, expresó: “Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como jueza”.

Tras la victoria de Fátima Bosch, la jueza del certamen, Natalie Glebova, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Foto: natalieglebova

Mr. Nawat también se expresó tras la victoria de Fátima Bosch en el Miss Universo

En sus redes sociales, Nawat difundió dos mensajes que muchos usuarios interpretaron como alusiones al desenlace del certamen. El primero señalaba: “Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, una frase que generó diversas lecturas entre sus seguidores y dio pie a nuevas especulaciones.

En otra publicación, también redactada en tailandés, escribió: “He hecho lo mejor que pude al máximo”. Si bien no mencionó a Fátima Bosch ni se refirió de forma directa al desempeño de la representante de Tailandia, la impresión general es que el empresario no quedó conforme con el resultado final, según la reacción del público en redes.

"Diez mil millones de palabras que no se pueden decir". Foto: nawat.tv