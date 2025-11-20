HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

Aunque ambos certámenes son de alcance global, Miss Universo y Miss Mundo presentan notorias diferencias. Karla Bacigalupo representará al Perú en la gran final del primer concurso mencionado.

Este viernes 21 de noviembre se decidirá a la sucesora de Victoria Kjaer como Miss Universo. Foto: composiciónLR/Miss Universe/Miss World
Este viernes 21 de noviembre se decidirá a la sucesora de Victoria Kjaer como Miss Universo. Foto: composiciónLR/Miss Universe/Miss World

A lo largo de los años, Miss Universo y Miss Mundo se consolidaron como los concursos de belleza más prestigiosos del planeta. Aunque muchas veces se les confunde por su formato y proyección internacional, en realidad se trata de eventos con objetivos, reglas y trayectorias marcadamente distintas.

Mientras que Miss Mundo nació en 1951 en Reino Unido como parte de un festival de verano, Miss Universo fue creado un año después, en 1952, por empresarios estadounidenses. Desde entonces, ambos concursos han evolucionado, pero con enfoques muy distintos que hoy generan debates sobre cuál representa mejor el ideal contemporáneo de una reina de belleza.

Miss Jamaica sufre brutal caída en plena preliminar del Miss Universo 2025 y es hospitalizada de urgencia

lr.pe

Miss Universo: ¿qué lo hace diferente de Miss Mundo?

El enfoque que distingue a Miss Universo frente a Miss Mundo radica en su filosofía y en los atributos que prioriza en sus participantes. La organización de Miss Universo, actualmente dirigida por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, busca mujeres con fuerte liderazgo, inteligencia emocional, carisma y habilidades comunicativas. Desde que Jakrajutatip adquirió la franquicia en 2022, el certamen adoptó una política más inclusiva y progresista.

Una de las reformas más notables es la eliminación del límite de edad. Desde 2023, cualquier mujer mayor de 18 años puede competir en Miss Universo, sin importar su edad máxima. Además, se permite la participación de madres, mujeres casadas e incluso representantes transgénero, marcando una ruptura total con las antiguas normas de los concursos de belleza tradicionales.

En contraste, Miss Mundo conserva un perfil más conservador. Aunque también ha experimentado cambios, sigue centrado en la iniciativa “Beauty With a Purpose” (Belleza con propósito), que evalúa el impacto social de las candidatas mediante proyectos solidarios. El certamen, aún gestionado por la familia Morley, mantiene requisitos más tradicionales, como un rango de edad entre los 17 y 27 años y criterios de selección más reservados en cuanto a inclusión.

Estas diferencias no solo reflejan el enfoque de cada organización, sino que también inciden en los perfiles de sus participantes y en la audiencia que los sigue. Mientras Miss Universo tiene una gran base de fanáticos en América Latina y Estados Unidos, Miss Mundo conserva mayor arraigo en regiones como Europa, África y Asia.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

La edición número 74 del Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025. Este año, la sede oficial del certamen es Tailandia, país que ya ha albergado la competencia en ediciones anteriores, gracias a su infraestructura moderna y su creciente interés por el espectáculo internacional.

La gran final reunirá a más de 120 candidatas de todo el mundo, quienes competirán por la corona de una de las competencias de belleza más mediáticas del planeta. Durante la gala, las participantes deberán destacar no solo por su presencia escénica, sino también por su capacidad para comunicarse de manera efectiva ante el jurado y el público global.

Como parte de la nueva etapa del concurso, se espera una producción audiovisual de alto nivel, con presentaciones culturales, entrevistas personales, trajes típicos, desfiles en vestido de gala y trajes de baño, además de las ya conocidas preguntas finales que suelen definir el destino de las finalistas.

Karla Bacigalupo, la miss Perú que busca su corona

Karla Bacigalupo, actriz y modelo peruana, es la representante nacional que intentará llevar la corona de Miss Universo al Perú después de casi siete décadas. La última y única ganadora peruana fue Gladys Zender en 1957, y desde entonces ninguna otra representante nacional ha logrado repetir esa hazaña.

Con 33 años, Bacigalupo ha destacado por su preparación integral, carisma y facilidad para conectar con el público. Luego de haber realizado entrenamientos intensivos de pasarela, oratoria y expresión corporal, la reina de belleza nacional está lista para deslumbrar en la gala final del concurso.

La revista especializada 'People’s Choice' publicó un ranking con las 30 favoritas para ganar Miss Universo 2025, donde Karla Bacigalupo figura en el puesto número 10, superando a candidatas con amplia trayectoria en el modelaje internacional.

