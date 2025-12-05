Samahara Lobatón salió al frente después de que América Hoy mostrara imágenes de una salida nocturna en una discoteca de Barranco, donde celebraba con un grupo de amigos. Entre los asistentes se encontraba Miguel Rubio, ex de la actriz cómica ‘Dayanita’, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo.

La atención mediática creció debido a que, en ese mismo local, también se presentaba Bryan Torres, expareja de la joven y padre de sus dos hijos. Esto ocurrió apenas días después de que ambos anunciaran públicamente el fin de su relación.

Niega conocer al ex de Dayanita

Al ser abordada por las cámaras de Magaly TV, La Firme, Samahara descartó rotundamente cualquier relación o cercanía con Miguel Rubio, más conocido en el mundo del espectáculo como el ‘Maluma bamba’. La joven aseguró que su presencia en el grupo no tuvo nada que ver con ella y que desconocía por completo quién era.

“Yo no lo conozco. Él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ojani. (…) Es la primera vez que lo veo y ni sabía quién era”, declaró.

Aclaró su presencia en discoteca donde cantaba Bryan Torres

La hija de Melissa Klug también fue consultada sobre su aparición en el local donde Bryan Torres se encontraba ofreciendo un show con su orquesta Barrio Fino. Pese a que fue vista coreando y bailando algunos temas, señaló que asistió únicamente por el cumpleaños de una amiga y que su presencia coincidió de manera fortuita con la de su expareja.

“Yo he salido porque era el cumpleaños de mi amiga y él canta en toda Lima; yo no me voy a privar porque él cante. (…) Me fui a la mitad de lo que ellos estaban cantando. Agarré mis cosas y me fui. (…) Nunca me paré en el balcón a verlo, ni cantando ni nada”, afirmó.

En esa misma línea, y ante las preguntas sobre su situación con Torres, sostuvo que cualquier asunto relacionado con él se tratará directamente con sus abogados, luego de que ambos alcanzaran una conciliación por la tenencia y pensión de sus hijos.