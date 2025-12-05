HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón responde tras ser vinculada con ex de ‘Dayanita’ en concierto de Bryan Torres: “Ni sabía quién era”

La hija de Melissa Klug negó conocerlo y explicó que solo coincidieron por un grupo de amigos, en una discoteca donde su expareja Bryan Torres también se presentaba con su orquesta.

La influencer aseguró para las cámaras de Magaly no conocer a Miguel Rubio. Foto: Composición LR
La influencer aseguró para las cámaras de Magaly no conocer a Miguel Rubio. Foto: Composición LR

Samahara Lobatón salió al frente después de que América Hoy mostrara imágenes de una salida nocturna en una discoteca de Barranco, donde celebraba con un grupo de amigos. Entre los asistentes se encontraba Miguel Rubio, ex de la actriz cómica ‘Dayanita’, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo.

La atención mediática creció debido a que, en ese mismo local, también se presentaba Bryan Torres, expareja de la joven y padre de sus dos hijos. Esto ocurrió apenas días después de que ambos anunciaran públicamente el fin de su relación.

Samahara Lobatón es captada con el exnovio de Dayanita frente a Bryan Torres: 'América hoy' revela imágenes

lr.pe

Niega conocer al ex de Dayanita

Al ser abordada por las cámaras de Magaly TV, La Firme, Samahara descartó rotundamente cualquier relación o cercanía con Miguel Rubio, más conocido en el mundo del espectáculo como el ‘Maluma bamba’. La joven aseguró que su presencia en el grupo no tuvo nada que ver con ella y que desconocía por completo quién era.

“Yo no lo conozco. Él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ojani. (…) Es la primera vez que lo veo y ni sabía quién era”, declaró.

Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: "Una falta de respeto"

lr.pe

Aclaró su presencia en discoteca donde cantaba Bryan Torres

La hija de Melissa Klug también fue consultada sobre su aparición en el local donde Bryan Torres se encontraba ofreciendo un show con su orquesta Barrio Fino. Pese a que fue vista coreando y bailando algunos temas, señaló que asistió únicamente por el cumpleaños de una amiga y que su presencia coincidió de manera fortuita con la de su expareja.

“Yo he salido porque era el cumpleaños de mi amiga y él canta en toda Lima; yo no me voy a privar porque él cante. (…) Me fui a la mitad de lo que ellos estaban cantando. Agarré mis cosas y me fui. (…) Nunca me paré en el balcón a verlo, ni cantando ni nada”, afirmó.

En esa misma línea, y ante las preguntas sobre su situación con Torres, sostuvo que cualquier asunto relacionado con él se tratará directamente con sus abogados, luego de que ambos alcanzaran una conciliación por la tenencia y pensión de sus hijos.

Samahara Lobatón es captada con el exnovio de Dayanita frente a Bryan Torres: 'América hoy' revela imágenes

Samahara Lobatón es captada con el exnovio de Dayanita frente a Bryan Torres: ‘América hoy’ revela imágenes

Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: "Una falta de respeto"

Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: “Una falta de respeto”

Samahara Lobatón comparte sentido mensaje tras 2 meses del nacimiento de su bebé en medio de polémica ruptura con Bryan: "Hombre de mi vida"

Samahara Lobatón comparte sentido mensaje tras 2 meses del nacimiento de su bebé en medio de polémica ruptura con Bryan: "Hombre de mi vida"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

Magaly Medina revela el exorbitante monto que cobrarían Christian Cueva y Pamela Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec

Magaly Medina revela el exorbitante monto que cobrarían Christian Cueva y Pamela Franco por show tras la salida del futbolista del Emelec

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Brunella Horna y Renzo Costa: ¿cómo se conocieron y por qué terminaron su relación de 4 años?

Brunella Horna y Renzo Costa: ¿cómo se conocieron y por qué terminaron su relación de 4 años?

