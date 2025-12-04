HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Delia Espinoza: la maniobra del Congreso detrás de la inhabilitación | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Samahara Lobatón es captada con el exnovio de Dayanita frente a Bryan Torres: ‘América hoy’ revela imágenes

Miguel Rubio, exnovio de Dayanita admitió su cercanía con Samahara Lobatón, quien recientemente anunció su ruptura con Bryan Torres.

Samahara Lobatón se mostró muy contenta en discoteca ante las versiones que se encontraba devastada tras ruptura con Bryan Torres. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Samahara Lobatón se mostró muy contenta en discoteca ante las versiones que se encontraba devastada tras ruptura con Bryan Torres. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

‘América hoy’ difundió imágenes de Samahara Lobatón disfrutando y bailando en una discoteca durante un show musical de Bryan Torres, días después de anunciar su ruptura con el salsero. Sin embargo, la joven de 24 años no estaba sola: la acompañaba Miguel Rubio, exnovio de Dayanita, además de un grupo de amigos en un box la noche del miércoles 3 de noviembre. Pese a ello, Janet Barboza afirmó que los dos estaban solos.

Ante la polémica, el magazine liderado por Ethel Pozo entrevistó en vivo al llamado ‘Maluma peruano’. Allí, señaló muy nervioso sobre las imágenes. “Hemos coincidido, es muy guapa y tiene derecho de salir”, contestó, añadiendo también que ella no se encontraba devastada tras el fin de su relación con Bryan Torres.

TE RECOMENDAMOS

¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: 'Una falta de respeto'

lr.pe

Exnovio de Dayanita aclara qué vínculo tiene con Samahara Lobatón

Miguel Rubio aseguró que era la primera vez que veía en persona a Samahara Lobatón; sin embargo, sus gestos y sonrisas dejaron entrever que no estaba contando la verdad, hecho que no pasó desapercibido por las conductoras de ‘América hoy’. “Es la primera vez que tenemos comunicación”, contó, evitando responder si habían bailado juntos esa noche, incluso cuando Janet Barboza advirtió que tenía videos grabados por asistentes a la discoteca.

Por su parte, Ethel Pozo lo cuestionó al ver que no estaba siendo sincero. “¿Por qué no nos cuentas la verdad?”. Ante la presión en vivo, el exnovio de Dayanita terminó admitiendo que sí tuvo una cercanía con Samahara esa noche. “Sí hemos hablado, hemos tenido una proximidad. Hablamos cosas equis, cosas que pasaban en el momento. No hablamos de su relación con Bryan Torres”, sostuvo el modelo, quien también reveló que ambos se siguen en Instagram.

PUEDES VER: Samahara Lobatón comparte sentido mensaje tras 2 meses del nacimiento de su bebé en medio de polémica ruptura con Bryan: 'Hombre de mi vida'

lr.pe

Miguel Rubio se encontró con Bryan Torres tras estar junto a Samahara

Miguel Rubio también mencionó que conoce ‘de vista’ a Bryan Torres debido al ambiente musical en el que ambos se mueven. Contó que lo saludó brevemente esa misma noche, después de haber estado junto a Samahara Lobatón, pero aseguró que el cantante no tendría por qué molestarse, asegurando que ni siquiera bailó con la influencer. Sin embargo, Janet Barboza le reprochó en vivo diciendo que tenía pruebas de que sí lo hicieron.

Cuando le preguntaron si le gusta la hija de Melissa Klug, Miguel Rubio no ocultó sus elogios. “Es una niña linda, muy linda. Siempre me ha parecido guapa”, aseveró el exnovio de Dayanita.  

Notas relacionadas
Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: “Una falta de respeto”

Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: “Una falta de respeto”

LEER MÁS
Samahara Lobatón comparte sentido mensaje tras 2 meses del nacimiento de su bebé en medio de polémica ruptura con Bryan: "Hombre de mi vida"

Samahara Lobatón comparte sentido mensaje tras 2 meses del nacimiento de su bebé en medio de polémica ruptura con Bryan: "Hombre de mi vida"

LEER MÁS
Tilsa Lozano pone en tela de juicio ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Uno no reconstruye su vida en cinco segundos"

Tilsa Lozano pone en tela de juicio ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Uno no reconstruye su vida en cinco segundos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Brian Rullán confronta en vivo a Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya "paraba la olla" en su hogar: "Ustedes con sus cuentos"

Brian Rullán confronta en vivo a Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya "paraba la olla" en su hogar: "Ustedes con sus cuentos"

LEER MÁS
¡Se sincera! Pamela López sorprende al contar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

¡Se sincera! Pamela López sorprende al contar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

LEER MÁS
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025