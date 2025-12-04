Samahara Lobatón se mostró muy contenta en discoteca ante las versiones que se encontraba devastada tras ruptura con Bryan Torres. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Samahara Lobatón se mostró muy contenta en discoteca ante las versiones que se encontraba devastada tras ruptura con Bryan Torres. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

‘América hoy’ difundió imágenes de Samahara Lobatón disfrutando y bailando en una discoteca durante un show musical de Bryan Torres, días después de anunciar su ruptura con el salsero. Sin embargo, la joven de 24 años no estaba sola: la acompañaba Miguel Rubio, exnovio de Dayanita, además de un grupo de amigos en un box la noche del miércoles 3 de noviembre. Pese a ello, Janet Barboza afirmó que los dos estaban solos.

Ante la polémica, el magazine liderado por Ethel Pozo entrevistó en vivo al llamado ‘Maluma peruano’. Allí, señaló muy nervioso sobre las imágenes. “Hemos coincidido, es muy guapa y tiene derecho de salir”, contestó, añadiendo también que ella no se encontraba devastada tras el fin de su relación con Bryan Torres.

TE RECOMENDAMOS ¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Exnovio de Dayanita aclara qué vínculo tiene con Samahara Lobatón

Miguel Rubio aseguró que era la primera vez que veía en persona a Samahara Lobatón; sin embargo, sus gestos y sonrisas dejaron entrever que no estaba contando la verdad, hecho que no pasó desapercibido por las conductoras de ‘América hoy’. “Es la primera vez que tenemos comunicación”, contó, evitando responder si habían bailado juntos esa noche, incluso cuando Janet Barboza advirtió que tenía videos grabados por asistentes a la discoteca.

Por su parte, Ethel Pozo lo cuestionó al ver que no estaba siendo sincero. “¿Por qué no nos cuentas la verdad?”. Ante la presión en vivo, el exnovio de Dayanita terminó admitiendo que sí tuvo una cercanía con Samahara esa noche. “Sí hemos hablado, hemos tenido una proximidad. Hablamos cosas equis, cosas que pasaban en el momento. No hablamos de su relación con Bryan Torres”, sostuvo el modelo, quien también reveló que ambos se siguen en Instagram.

Miguel Rubio se encontró con Bryan Torres tras estar junto a Samahara

Miguel Rubio también mencionó que conoce ‘de vista’ a Bryan Torres debido al ambiente musical en el que ambos se mueven. Contó que lo saludó brevemente esa misma noche, después de haber estado junto a Samahara Lobatón, pero aseguró que el cantante no tendría por qué molestarse, asegurando que ni siquiera bailó con la influencer. Sin embargo, Janet Barboza le reprochó en vivo diciendo que tenía pruebas de que sí lo hicieron.

Cuando le preguntaron si le gusta la hija de Melissa Klug, Miguel Rubio no ocultó sus elogios. “Es una niña linda, muy linda. Siempre me ha parecido guapa”, aseveró el exnovio de Dayanita.