Tilsa Lozano se mostró incrédula ante el comunicado emitido por Samahara Lobatón, en el que anuncia su separación definitiva de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La conductora de televisión puso en duda la ruptura de la pareja, que hizo público su romance en 2023, ya que según afirmó - un comunicado no se redacta de la noche a la mañana.

Lozano, fiel a su estilo, cuestionó el fin de la relación y la forma en que fue anunciada. Además, señaló que reconstruir la vida emocional no es algo que ocurra de inmediato. Pero eso no fue todo. "Con todo el cariño que le tengo a Melissa, digna hija de su madre”, expresó.

TE RECOMENDAMOS SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tilsa Lozano duda del fin de la relación de Samahara Lobatón

Durante la última emisión de 'La noche habla', Tilsa Lozano criticó el comunicado que Samahara Lobatón publicó en sus redes sociales. La exvengadora calificó el actuar de la joven como una reacción impulsiva. Para la exconejita de Playboy, esta ruptura podría ser solo un episodio más en la inestable relación entre la hija de Melissa Klug y Bryan Torres.

“Un comunicado toma meses, semanas y después lo mandas. Esto es, con todo el cariño que le tengo a Melissa, digna hija de su madre”, expresó Tilsa, en clara referencia a la personalidad impulsiva que suele atribuírsele a la familia Klug.

¿Qué dijo Samahara Lobatón en su comunicado?

Samahara Lobatón sorprendió al anunciar el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La influencer compartió un comunicado en Instagram donde explicó que motivó la ruptura. “Esto responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, escribió la hija de Melissa Klug.

“Por experiencias previas - de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, estos límites fueron vulnerados”, indicó. “Cierro esta etapa con la frente en alto", se lee en las últimas líneas del comunicado.