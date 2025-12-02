Tilsa Lozano pone en tela de juicio ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”
Tilsa Lozano calificó el comunicado de Samahara Lobatón como una reacción impulsiva, sugiriendo que la ruptura con Bryan Torres podría no ser definitiva.
- Samahara Lobatón compartió un mensaje tras la polémica versión de Bryan Torres sobre su ruptura sentimental: ''Se victimizan a pesar de sus malas acciones''
- Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"
Tilsa Lozano se mostró incrédula ante el comunicado emitido por Samahara Lobatón, en el que anuncia su separación definitiva de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La conductora de televisión puso en duda la ruptura de la pareja, que hizo público su romance en 2023, ya que según afirmó - un comunicado no se redacta de la noche a la mañana.
Lozano, fiel a su estilo, cuestionó el fin de la relación y la forma en que fue anunciada. Además, señaló que reconstruir la vida emocional no es algo que ocurra de inmediato. Pero eso no fue todo. "Con todo el cariño que le tengo a Melissa, digna hija de su madre”, expresó.
TE RECOMENDAMOS
SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: 'Una falta de respeto'
Tilsa Lozano duda del fin de la relación de Samahara Lobatón
Durante la última emisión de 'La noche habla', Tilsa Lozano criticó el comunicado que Samahara Lobatón publicó en sus redes sociales. La exvengadora calificó el actuar de la joven como una reacción impulsiva. Para la exconejita de Playboy, esta ruptura podría ser solo un episodio más en la inestable relación entre la hija de Melissa Klug y Bryan Torres.
“Un comunicado toma meses, semanas y después lo mandas. Esto es, con todo el cariño que le tengo a Melissa, digna hija de su madre”, expresó Tilsa, en clara referencia a la personalidad impulsiva que suele atribuírsele a la familia Klug.
PUEDES VER: Bryan Torres revela la razón por la que terminó su relación con Samahara Lobatón: 'Mis hijos están involucrados'
¿Qué dijo Samahara Lobatón en su comunicado?
Samahara Lobatón sorprendió al anunciar el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La influencer compartió un comunicado en Instagram donde explicó que motivó la ruptura. “Esto responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, escribió la hija de Melissa Klug.
“Por experiencias previas - de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, estos límites fueron vulnerados”, indicó. “Cierro esta etapa con la frente en alto", se lee en las últimas líneas del comunicado.