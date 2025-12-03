Samahara Lobatón volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir, en su cuenta oficial de Instagram, un emotivo mensaje dedicado a su bebé, quien este 3 de diciembre cumple dos meses de vida. La joven influencer abrió su corazón con palabras cargadas de ternura, dejando ver lo importante que se ha convertido esta nueva etapa en su vida.

Precisamente, la publicación ha generado una ola de reacciones, especialmente porque llega en un momento sensible: su reciente y abrupta separación de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. "Aquí descubrí que conocí al hombre de mi vida y que reamente tú y yo somos unos guerreros", posteó junto a unos emojis de corazón.

TE RECOMENDAMOS HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Samahara Lobatón comparte sentido mensaje a 2 meses de dar a luz en medio de su separación. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en centro de conciliación tras su polémica ruptura

Samahara Lobatón conmuevo con tiernas palabras a su bebé en medio de su abrupta separación

La hija de Melissa Klug volvió a ser noticia esta semana luego de la controversia generada por el anuncio del fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. En medio de la tensión mediática y las especulaciones sobre su separación, Samahara Lobatón decidió hacer una pausa para enfocarse en lo verdaderamente importante: la llegada y crecimiento de su bebé menor.

A través de sus historias de Instagram, la influencer recordó que su pequeño nació el pasado 3 de octubre en Estados Unidos y que este miércoles 3 de diciembre cumple dos meses de vida. Con la canción 'You Are My Sunshine' de fondo, Samahara compartió tiernas imágenes de su bebé acompañadas de mensajes cargados de sentimiento. “Mi bebé hoy cumple 2 meses de su hermosa vida”, escribió en una primera historia, a la que sumó otra aún más profunda: “3 de octubre, el día que descubrí qué tan fuerte podía ser”.

Estas publicaciones llegan tan solo un día después de que se conociera que ella y Bryan acudieron a un centro de conciliación para definir acuerdos sobre la crianza y visitas a sus hijos, un proceso que mantiene a ambos en el ojo público. Pese a ello, Samahara se mostró serena y enfocada en el amor maternal que, según deja ver, la acompaña y sostiene en esta nueva etapa.