Espectáculos

Bryan Torres revela la razón por la que terminó su relación con Samahara Lobatón: “Mis hijos están involucrados”

Bryan Torres confirmó que fue él quien puso fin a su relación con Samahara Lobatón y dejó entrever que la razón habría sido un presunto maltrato hacia su hija Galiana. 

Bryan Torres desmintió comunicado de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.
Bryan Torres desmintió comunicado de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.

Bryan Torres se pronunció en redes sociales tras el sorpresivo anuncio de Samahara Lobatón, en el que confirmaba el fin de su relación con el padre de sus dos últimos hijos. Ella aseguró que hubo una falta de respeto, dejando entrever que se habría tratado de una infidelidad.

Sin embargo, el salsero compartió un comunicado en sus historias de Instagram y aclaró que fue él quien decidió poner fin al romance debido, supuestamente, al trato que la influencer habría tenido con su hija, fruto de otra relación. “Mis hijos están involucrados en todo esto por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana, y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también”, escribió el músico.

Comunicado de Bryan Torres desmintiendo a Samahara Lobatón. Foto: Instagram.

Comunicado de Bryan Torres desmintiendo a Samahara Lobatón. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: 'Una falta de respeto'

lr.pe

Bryan Torres aclara que él terminó con Samahara y niega haber sido infiel

En su comunicado, Bryan Torres manifestó que la ruptura es definitiva y que fue él quien decidió ponerle fin, aunque reconoció que la decisión fue dolorosa por sus hijos. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, expresó el cantante de 34 años.

Además, desmintió lo dicho por Samahara Lobatón, quien deslizó una posible infidelidad: “No es por un tercero ni conversaciones ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Así que seguiré con mi vida, tranquilo como lo vengo haciendo. Estoy puesto solo al trabajo y mis hijos. Esto no me lo redacto nadie, lo habló desde mi corazón”, compartió Bryan Torres.

En otra de sus historias, el cantante publicó la fotografía de Galiana, acompañado de un enigmático mensaje. “Galiana te amo con toda mi alma y nadie nunca me pondrá en contra tuya. Tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad para toda la vida.  

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela que su último hijo con Bryan Torres estuvo 6 días en UCI tras nacer prematuramente

lr.pe

Samahara Lobatón anuncia el fin de su relación con Bryan Torres

En horas de la tarde del lunes 1 de diciembre, Samahara Lobatón dejó en shock a los usuarios en redes sociales al anunciar el fin de su relación con Bryan Torres, tras más de dos años juntos. Ella dejó entrever una infidelidad.

“Esta decisión responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió la polémica influencer.  

