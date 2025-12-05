HOYSuscripcion LR Focus

Laura Spoya se quiebra en vivo tras acusaciones de infidelidad de su expareja Brian Rullan: "No aceptaré calumnias"

La exMiss Perú, Laura Spoya, aseguró que su relación con su aún esposo, Brian Rullan, terminó en septiembre de 2023 y afirmó que no aceptará afirmaciones falsas en su contra tras ser vínculos sentimentales con sus compañeros del programa.

Tras las acusaciones de infidelidad de Brian Rullan en el programa de televisión de Magaly Medina, Laura Spoya se quebró en vivo y emitió un comunicado en el podcast 'La Manada' para aclarar lo ocurrido. La exMiss Perú explicó que no aceptará afirmaciones falsas en su contra, luego de que se deslizara un vínculo sentimental con sus compañeros Mario Irivarren, Gerardo Pe y Abneer Robles, productor del streaming.

Asimismo, detalló que la relación con su aún esposo llegó a su fin en septiembre del 2023, luego de un proceso que se inició en el 2021. Aunque no precisó los motivos que llevaron a la decisión de terminar, aclaró que no se trataría de la intervención de terceras personas.

"Una disculpa por mis ojitos brillosos. He pasado una noche, un poquito rara (...) No puedo fingir demencia y hay puntos que sí tengo que aclarar. En atención en lo difundido el día de ayer en el programa de Magaly Medina, considero necesario precisar lo siguiente. Si bien mi separación fue comunicada públicamente en mayo de este año, en septiembre de 2023 informé a mi entonces pareja que mi relación había llegado a su fin. Esto fue un mes antes del huracán. Luego de un proceso complejo que se venía desarrollando en 2021. Nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas", señaló.

"Los motivos que llevaron a dicha decisión quedarán en privado. Ese límite es firme y responde a mi responsabilidad como madre. No emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos, porque la prioridad es mantener un entorno estable para ellos. Sin embargo, considero indispensable dejar establecido que no aceptaré calumnias, insinuaciones y comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre, ni afirmaciones que involucren injustamente a personajes ajenas a esta situación", añadió.

Productor de 'La Manada' pide que no lo vinculen con Laura Spoya: "Tengo una esposa y una hija"

Tras las declaraciones de Laura Spoya, el productor de ‘La Manada’, Abneer Robles, solicitó a los medios dejar de vincularlo sentimentalmente con la exMiss Perú, pues este tipo de especulaciones sin sustento afectan tanto su vida profesional como familiar.

"El que se den a entender cosas que no son ciertas de cierto modo a mí también me afecta porque tengo una esposa, una hija y todo un entorno que también se preocupa. Dejen de escarbar. Lorena se lleva increíble con Laura. Si nos llevamos bien con los chicos es porque somos una familia y tenemos mucha química", sentenció.

