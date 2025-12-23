Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras protagonizar un episodio inesperado dentro del reality chileno El Internado. La conductora peruana vivió un momento que sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia, luego de pasar de una discusión intensa a una escena que nadie anticipó.

El hecho ocurrió durante una jornada marcada por la tensión, donde la convivencia alcanzó uno de sus puntos más altos. Lo que parecía un conflicto sin retorno terminó transformándose en una situación que rápidamente se viralizó y generó comentarios de todo tipo en redes sociales.

Laura Bozzo y el inesperado momento en ‘El Internado’

El altercado se dio entre Laura Bozzo y el modelo argentino Luis Mateucci, con quien sostuvo un cruce verbal bastante acalorado. Durante la discusión, la presentadora lanzó duras frases contra el joven, sorprendiendo al resto de participantes por la intensidad del intercambio.

La escena tomó un giro inesperado cuando, tras el enfrentamiento, ambos sellaron el momento con un beso en la boca. La reacción fue inmediata: los integrantes del programa quedaron en completo asombro y el público no tardó en compartir el clip en distintas plataformas digitales.

Usuarios reaccionan al beso que le dieron a Laura Bozzo

La inesperada acción cambió por completo el rumbo de la discusión y se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality. Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron una avalancha de opiniones, entre los seguidores del programa.

"Laura volvió a revivir y eso es genial, ella juega ríe y el es un encanto con ella, un sr un caballero y eso es maravilloso… Risas y risas entre ellos","Que suerte Laura", "Esa tía es impresionante", fueron algunos de los comentarios en redes.

Conoce a Luis Mateucci, modelo argentino que besó a Laura Bozzo

Luis Mateucci es un empresario, modelo y cantante argentino de 37 años, nacido en Córdoba. Su popularidad creció gracias a su participación en diversos realities, donde se consolidó como un personaje recurrente dentro de la televisión chilena.

Entre los programas en los que ha participado destacan ¿Volverías con tu Ex?, Doble Tentación, Tierra Brava y Ganar o Servir. Estas apariciones le permitieron construir una imagen mediática sólida y mantenerse vigente en el espectáculo.