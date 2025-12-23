HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino

Un tenso enfrentamiento en el que se vio envuelta Laura Bozzo dentro de un reality chileno terminó de la forma menos esperada.

Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino
Laura Bozzo causa revuelo tras ser sorprendida con un beso en la boca de joven modelo argentino

Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras protagonizar un episodio inesperado dentro del reality chileno El Internado. La conductora peruana vivió un momento que sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia, luego de pasar de una discusión intensa a una escena que nadie anticipó.

El hecho ocurrió durante una jornada marcada por la tensión, donde la convivencia alcanzó uno de sus puntos más altos. Lo que parecía un conflicto sin retorno terminó transformándose en una situación que rápidamente se viralizó y generó comentarios de todo tipo en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Laura Bozzo y Milett Figueroa podrían protagonizar la nueva edición de 'Gran Hermano Argentina' en 2026

lr.pe

Laura Bozzo y el inesperado momento en ‘El Internado’

El altercado se dio entre Laura Bozzo y el modelo argentino Luis Mateucci, con quien sostuvo un cruce verbal bastante acalorado. Durante la discusión, la presentadora lanzó duras frases contra el joven, sorprendiendo al resto de participantes por la intensidad del intercambio.

La escena tomó un giro inesperado cuando, tras el enfrentamiento, ambos sellaron el momento con un beso en la boca. La reacción fue inmediata: los integrantes del programa quedaron en completo asombro y el público no tardó en compartir el clip en distintas plataformas digitales.

Usuarios reaccionan al beso que le dieron a Laura Bozzo

La inesperada acción cambió por completo el rumbo de la discusión y se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality. Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron una avalancha de opiniones, entre los seguidores del programa.

"Laura volvió a revivir y eso es genial, ella juega ríe y el es un encanto con ella, un sr un caballero y eso es maravilloso… Risas y risas entre ellos","Que suerte Laura", "Esa tía es impresionante", fueron algunos de los comentarios en redes.

PUEDES VER: Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: 'Empezó un rumor'

lr.pe

Conoce a Luis Mateucci, modelo argentino que besó a Laura Bozzo

Luis Mateucci es un empresario, modelo y cantante argentino de 37 años, nacido en Córdoba. Su popularidad creció gracias a su participación en diversos realities, donde se consolidó como un personaje recurrente dentro de la televisión chilena.

Entre los programas en los que ha participado destacan ¿Volverías con tu Ex?, Doble Tentación, Tierra Brava y Ganar o Servir. Estas apariciones le permitieron construir una imagen mediática sólida y mantenerse vigente en el espectáculo.

Notas relacionadas
Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

LEER MÁS
Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

LEER MÁS
Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Hugo García revela su deseo de convertirse en padre y su madre lo expone por posible boda con Isabella Ladera: "Está feliz"

Hugo García revela su deseo de convertirse en padre y su madre lo expone por posible boda con Isabella Ladera: "Está feliz"

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Espectáculos

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025