Espectáculos

Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

Melissa Klug se mostró conmovida al recordar el papel que tuvo Raúl Marquina en la vida de su hija Gianella, quien se licenció como abogada y lo recordó con cariño.

Melissa Klug habla sobre Raúl Marquina. Foto: Composición LR/Captura/Difusión/Captura/YouTube
Melissa Klug habla sobre Raúl Marquina. Foto: Composición LR/Captura/Difusión/Captura/YouTube

Melissa Klug, quien está envuelta en más de un lío judicial con Jefferson Farfán, vivió un momento de profunda emoción al referirse al padre de su primogénita, Gianella Marquina, durante una entrevista reciente en 'Esta noche'. La empresaria se conmovió al destacar el rol que cumplió Raúl Marquina en la formación de su hija mayor, quien actualmente es abogada.

En conversación con el programa conducido por Ernesto Pimentel, la ‘Chola Chabuca’, Klug no pudo evitar quebrarse al hablar con orgullo de los logros académicos y personales de Gianella. Con lágrimas en los ojos, agradeció públicamente el compromiso paterno de Raúl Marquina, asegurando que su apoyo fue clave en la educación y crecimiento de la joven.

PUEDES VER: Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: 'No siento odio ni rencor'

lr.pe

Melissa Klug emocionada al hablar de Raúl Marquina

Durante la emotiva entrevista, Melissa Klug rememoró los años en los que enfrentó la maternidad siendo muy joven. A pesar de las dificultades, resaltó que nunca estuvo sola en la crianza de Gianella Marquina, pues Raúl Marquina, su expareja, se mantuvo presente en todo momento. “Yo era muy joven (...) Iba a luchar por ella y que iba a ser la niña más feliz, profesional y lo he cumplido”, comentó la empresaria notablemente conmovida.

Ahora es abogada, licenciada, ahora es mi abogada”, dijo entre risas, pero con lágrimas visibles. Añadió que Gianella es una mujer independiente, correcta y maravillosa. “Tengo que reconocer, decirlo, que fue también gracias a su padre. Su padre nunca la abandonó, siempre estuvo presente, le pagó los estudios, su carrera universitaria, siempre ha estado con ella”, enfatizó Klug, agregando que “Raulito se lo merece”, al hablar del compromiso de Raúl Marquina con su hija.

PUEDES VER: Melissa Klug se sincera su reconciliación con Jesús Barco tras descubrir chats con otra mujer: 'Lo reconoció'

lr.pe

Melissa Klug y la vez que habló de su actual relación con el padre de Gianella Marquina

La relación entre Melissa Klug y Raúl Marquina ha atravesado distintas etapas, pero en la actualidad se mantiene cordial. Así lo expresó la empresaria durante una entrevista con el programa ‘Café con la Chévez’, del diario Trome, en la que reafirmó su respeto hacia el padre de su hija. “Es un buen padre, siempre estuvo presente en la vida de Gianella”, afirmó con seguridad.

A pesar de que Gianella Marquina ya tiene 26 años y es una adulta independiente, Melissa aseguró que Raúl Marquina continúa brindándole apoyo económico, aunque legalmente ya no está obligado a hacerlo. “Más que pasar una manutención, creo que lo importante es la calidad de tiempo”, comentó, y añadió que su hija guarda muchos recuerdos valiosos junto a su padre. “Tiene bonitos recuerdos de su padre. Es lindo tener esa edad y decir: ‘Con mi papá hice esto y lo otro’”.

