¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Espectáculos

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

Melissa Lobatón confesó en redes sociales que su padre, Abel Lobatón, nunca mostró interés en construir un vínculo afectivo con ella. Además, soltó una fuerte frase que dejó ver la distancia entre ambos. 

Melissa Lobatón revela que no mantiene ningún vínculo con su padre. Foto / Composición: LR
Melissa Lobatón reveló que no mantiene un vínculo cercano con su padre, Abel Lobatón, quien mantuvo una relación con Melissa Klug cuando la 'Blanca de Chucuito' tenía 17 años. Según contó la influencer, su progenitor nunca mostró interés en construir un lazo afectivo con ella y, por ello, hoy no mantiene ningún tipo de relación con el exfutbolista, a quien considera un desconocido en su vida.

Hace poco, la joven de 22 años culminó su carrera como chef en pastelería y panadería, y la ausencia de Abel Lobatón no pasó desapercibida. Como se recuerda, Melissa Klug y el popular 'Murciélago' sostuvieron una relación de casi 10 años, de la cual nacieron Samahara y Melissa Lobatón. La pareja incluso llegó a casarse, pero se divorció en 2007.

PUEDES VER: Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: 'Lo lograste, mi vida'

lr.pe

Melissa Lobatón hace fuerte revelación sobre su padre

"Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano", expresó Melissa Lobatón en un clip difundido en redes sociales. Para remarcar que Abel Lobatón no ocupa un lugar en su vida, añadió: "En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre".

La joven de 22 años sostuvo que jamás recibió una figura paterna de parte del exfutbolista. "Hay gente que considera a su papá y hay gente que no lo considera", comentó sin reparos.

PUEDES VER: Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: 'Vete, por favor'

lr.pe

¿Abel Lobatón mantiene una mala relación con sus hijas?

Esta no es la primera vez que una de las hijas de Abel Lobatón lo acusa de ser un "mal padre". En el pasado, Samahara Lobatón afirmó en 'El valor de la verdad' que, tanto para ella como su hermana, el exjugador de la Selección Peruana de Fútbol no cumplió su rol y estuvo ausente durante etapas clave de sus vidas.

"No tiene una buena relación con mi hermana menor y es porque cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos", señaló. Además, recordó un episodio doloroso de su niñez: "Me moría por mi papá, tenía un amor incondicional hacia él, y un día le dijo a mi mamá que no vaya a llevarnos, que él iba a venir por nosotras y nunca llegó. Nos dejó plantadas".

