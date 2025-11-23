Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

Melissa Lobatón Klug, hija de Melissa Klug, protagonizó una fuerte discusión con Jesús Barco, expareja de su madre, a quien le exigió entre insultos y gritos que se retire de su habitación por temor a que la contagie de gripe, mientras él intentaba defenderse.

El clip se hizo viral en Tiktok y muchos usuarios criticaron al futbolista, preguntándose qué hacía él en la habitación de la joven. En un momento del video, se escucha a Melissa Lobatón, completamente furiosa, decirle a Barco: “Vete, por favor, que no te soporto”.

Melissa Lobatón protagoniza fuerte discusión con Jesús Barco

En la grabación que se hizo pública en Tiktok se observa a Melissa Lobatón, de 23 años, protagonizar una discusión con Jesús Barco, quien se encontraba en la habitación de la joven mientras ella le pedía que se vaya, ya que el futbolista estaba resfriado.

"Jesús, ¿Puedes irte por favor de mi cuarto? Porque estás con la peste", expresó molesta en un comienzo la hija de Melissa Klug al exnovio de su madre. Sin embargo, el deportista intento defenderse: "¡Es alergia! Estoy con alergia, no tengo tos, no tengo nada, es mi alergia", lo que incrementó aún más el fastidio de Lobatón Klug, quien no dudó en insultarlo para que se retire del cuarto.

"Vete, vete... hue.... está todo reventado, eso es gripe, vete por favor, que no te soporto", dijo alterada la joven, mientras él aseguraba que lucía así porque se había quedado dormido con Cayetana, la hija que tiene con Melissa Klug.