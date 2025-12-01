Melissita Lobatón se sinceró sobre el vínculo con su padre Abel Lobatón y sorprendió a no reconocerlo como padre. Ante sus declaraciones, el exfutbolista señaló que no está pendiente de las declaraciones de la joven, según reveló 'América hoy'. Sin embargo, Melissa Klug, quien estuvo presente en el programa, aseguró que el popular 'Murcielago' no le interesó entablar una relación con su hija y que, tras tantos años, ya es demasiado tarde para intentar reparar su ausencia.

El exfutbolista, quien mantuvo una relación con la 'Blanca de Chucuito' cuando ella tenía 17 años, confesó que su atención está puesta en la final del campeonato donde su club, Estudiantil CNI, juega por el ascenso. “Tengo mi cabeza en hacer historia, que es lo que siempre hice, desde que me tocó jugar”, se lee en el mensaje que envió al programa de Ethel Pozo.

La fría reacción de Abel Lobatón tras la revelación de su hija con Melissa Klug

El programa 'América hoy' tuvo como invitada a Melissa Klug, quien fue sorprendida cuando la producción mostró en pantalla la respuesta que Abel Lobatón al ser consultado sobre las recientes declaraciones de su hija Melissita: “Amiga, no sé nada de eso, la verdad, porque estoy más concentrado en la final del CNI, donde soy gerente deportivo”.

Ante la respuesta del 'Muercielago', la chalaca confesó que sus dos hijas jamás tuvieron una relación paterna con él. “Nunca estuvo en la vida de mis hijas, ni de Samahara ni de Melissa. Que Samahara lo haya perdonado ya de grande son sentimientos y decisiones totalmente distintas. El que siempre estuvo presente fue Raúl Marquina, padre de Gianella, mi primera hija”, señaló la empresaria.

"Ya es tarde, Melissita va a cumplir 23 años (…) Samahara sí tiene una relación con él, sí conversan, creo que más por los bebés, por sus nietos", agregó la chalaca, tras negarse a exigirle al padre de sus dos hijas que cumpla su rol, pese a la insistencia de las conductoras del programa.

¿Qué dijo la hija de Melissa Klug sobre su relación con su padre Abel Lobatón?

Melissa Lobatón, quien recientemente se graduó como chef en panadería y pastelería, se mostró incómoda con las preguntas que recibía sobre su papá, en una transmisión de TikTok. "Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano (...) En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre", aseguró la influencer.

La hermana de Samahara Lobatón aseguró que no considera al exfutbolista como padre. "Hay gente que considera a su papá y hay gente que no lo considera", añadió la joven tras las constantes preguntas de sus seguidores, quienes consultaban por su vínculo con él.