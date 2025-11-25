HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Lobatón culminó su carrera como chef en pastelería y panadería, y su madre Melissa Klug expresó su orgullo que siente por su logro.

Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron en la ceremonia de graduación de la joven. Foto: composición LR/Instagram
Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron en la ceremonia de graduación de la joven. Foto: composición LR/Instagram

Melissa Lobatón Klug culminó con éxito su formación profesional. La joven de 23 años se graduó este martes 25 de noviembre como chef en pastelería y panadería en el Instituto Gastronómico D’Gallia, ceremonia a la que asistió la popular ‘Blanca de Chucuito’ acompañada de Jesús Barco.

“Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil. Qué orgullosa me siento, lo lograste, mi vida, te amo con mi vida”, expresó Klug en una emotiva dedicatoria compartida en redes sociales. El importante logro académico también fue celebrado por familiares cercanos, aunque la ausencia de Abel Lobatón, padre de la joven, no pasó desapercibida.

Hija de Melissa Klug y Abel Lobatón se gradúa como chef

Melissa Lobatón Klug culminó sus estudios de pastelería y panadería en D’Gallia, uno de los institutos gastronómicos más reconocidos del país. Durante la ceremonia, la joven subió al estrado para recibir su diploma, momento que fue grabado y difundido por su madre en Instagram. La empresaria, siempre orgullosa de los pasos profesionales de sus hijos, destacó la perseverancia y dedicación de Melissa durante su formación culinaria.

Aunque al evento no asistió su padre, Abel Lobatón, exfutbolista con quien Melissa Klug tuvo a sus dos hijas mayores, la graduación se desarrolló en un ambiente familiar en el que también asistió Juan Carlos López, estilista cercano a la familia, quien dedicó un mensaje especial: “Muchas felicidades, hijita, lo mejor para ti. Orgullosa de tu gran logro, sabes que siempre contarás conmigo”.

Melissa Lobatón y Juan Carlos López. Foto: Instagram

Melissa Lobatón y Juan Carlos López. Foto: Instagram

Jesús Barco felicita a Melissa Lobatón por su graduación

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, quien se sumó a la celebración a través de sus redes sociales. “Felicidades, cabezona de mi corazón, te adoro hermosa y ya ahora pon de una vez tu local”, escribió el futbolista, demostrando la cercanía y afecto que mantiene con la joven. Melissa respondió con humor y cariño: “Gracias, Yisus”.

