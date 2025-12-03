La actriz Natalia Salas decidió dar detalles del incidente que se viralizó en TikTok en el que usuarios la señalaron de ignorar a la tiktoker Zully. El hecho se registró en las previas del 'Camina con la Loba' de Shakira en el Estadio Nacional. Ambas formaron parte del grupo de influencer que caminaron junto a la cantante, pero un gesto captado en video alimentó la idea de que la actriz supuestamente no quiso incluir a la creadora de contenido en un video de TikTok con otras creadoras de contenido.

Natalia Salas explica gesto captado en video cn Zully previo al 'Camina con la Loba' de Shakira

Durante una entrevista en el programa 'Habla Chino' de Aldo Miyashiro, Natalia Salas comentó que el incidente con Zully se malinterpretó por completo y que, en realidad, nunca tuvo intención de apartar a nadie. Contó que recién al llegar a su casa, la noche del concierto, se enteró de que en redes insinuaban un conflicto con la tiktoker. "Me enteré por una historia, pero todo fresh entre nosotras. La gente alucinó que había un problema", explicó.

TE RECOMENDAMOS HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La actriz agregó que el momento viral ocurrió mientras se arreglaba una pestaña que su maquilladora había colocado mal, lo que generó un gesto que luego fue interpretado como molestia. La actriz también precisó que, al momento de grabar el video, notó que no habían llamado a su amiga, así que decidió incluirla de inmediato, pero no se fijó que la ubicó delante de la influencer.

"Yo estoy parada arreglándome la pestaña que mi maquilladora me pegó mál. Veo que habían llamado a todas las que estábamos en el ...(backstage), menos a mi amiga con la que yo había ido. Entonces la llamo, "Dana, ven". Se para a mi costado y nos hacemos el video y la vida continúa igual", describió

Natalia Salas lamenta el hate que se genera en redes sociales

El clip fue difundido rápidamente en redes sociales y generó reacciones divididas. Al respecto, la actriz comentó todo fue un malentendido sacado de contexto. "Pero cómo es desde las perspectivas, ¿no? Que tú no sabes el contexto y sacan un clip de no sé, pues 15 o 20 segundos y además lo ponen en cámara lenta como que yo hago (cara de disgusto). Qué fuerte puede ser el hate a las redes sociales. Yo me baño en aceite", resaltó.