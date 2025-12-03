HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Natalia Salas aclara polémica con Zully y afirma que jamás quiso apartar a tiktoker durante video: "Me baño en aceite"

Actriz aseguró que su gesto fue malinterpretado y que nunca tuvo la intención de ignorar a tiktoker Zully previo al 'Camina con la Loba' de Shakira.

Incidente entre Natalia Salas y Zully generó reacciones divididas.
Incidente entre Natalia Salas y Zully generó reacciones divididas. | Foto: composición LR/ Willax Televisión

La actriz Natalia Salas decidió dar detalles del incidente que se viralizó en TikTok en el que usuarios la señalaron de ignorar a la tiktoker Zully. El hecho se registró en las previas del 'Camina con la Loba' de Shakira en el Estadio Nacional. Ambas formaron parte del grupo de influencer que caminaron junto a la cantante, pero un gesto captado en video alimentó la idea de que la actriz supuestamente no quiso incluir a la creadora de contenido en un video de TikTok con otras creadoras de contenido.

Natalia Salas explica gesto captado en video cn Zully previo al 'Camina con la Loba' de Shakira

Durante una entrevista en el programa 'Habla Chino' de Aldo Miyashiro, Natalia Salas comentó que el incidente con Zully se malinterpretó por completo y que, en realidad, nunca tuvo intención de apartar a nadie. Contó que recién al llegar a su casa, la noche del concierto, se enteró de que en redes insinuaban un conflicto con la tiktoker. "Me enteré por una historia, pero todo fresh entre nosotras. La gente alucinó que había un problema", explicó.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tiktoker Zully cuenta la verdadera razón de su distanciamiento con Milenka Nolasco: "Estoy metida en mi negocio"

lr.pe

La actriz agregó que el momento viral ocurrió mientras se arreglaba una pestaña que su maquilladora había colocado mal, lo que generó un gesto que luego fue interpretado como molestia. La actriz también precisó que, al momento de grabar el video, notó que no habían llamado a su amiga, así que decidió incluirla de inmediato, pero no se fijó que la ubicó delante de la influencer.

"Yo estoy parada arreglándome la pestaña que mi maquilladora me pegó mál. Veo que habían llamado a todas las que estábamos en el ...(backstage), menos a mi amiga con la que yo había ido. Entonces la llamo, "Dana, ven". Se para a mi costado y nos hacemos el video y la vida continúa igual", describió

PUEDES VER: ¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

lr.pe

Natalia Salas lamenta el hate que se genera en redes sociales

El clip fue difundido rápidamente en redes sociales y generó reacciones divididas. Al respecto, la actriz comentó todo fue un malentendido sacado de contexto. "Pero cómo es desde las perspectivas, ¿no? Que tú no sabes el contexto y sacan un clip de no sé, pues 15 o 20 segundos y además lo ponen en cámara lenta como que yo hago (cara de disgusto). Qué fuerte puede ser el hate a las redes sociales. Yo me baño en aceite", resaltó.

Notas relacionadas
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS
Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

LEER MÁS
Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"

Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

LEER MÁS
Abel Lobatón impacta con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón impacta con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Bailarina Vania Masías comparte su dolor por la muerte de su padre, Estuardo Masías, fundador de ‘La calera’: “Mi maestro de vida”

Bailarina Vania Masías comparte su dolor por la muerte de su padre, Estuardo Masías, fundador de ‘La calera’: “Mi maestro de vida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025