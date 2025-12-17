Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"
La suspendida fiscal de la Nación fue denunciada constitucionalmente por abrir investigación contra congresistas que aprobaron la doble remuneración.
- José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra
- Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad
Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, brindó sus descargos ante la segunda denuncia constitucional presentada por la congresista Kira Alcarraz que busca inhabilitarla por 10 años por abrir investigación contra los congresistas que aprobaron la doble remuneración como parlamentarios y pensión como exmilitares.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Si bien tienen la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y juicio político, reitero que tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo", expresó Espinoza ante la Comisión Permanente.