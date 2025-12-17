HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
EN VIVO

¿Vizcarra podrá salir de prisión? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

La suspendida fiscal de la Nación fue denunciada constitucionalmente por abrir investigación contra congresistas que aprobaron la doble remuneración.

Delia Espinoza ya ha sido inhabilitada por el Congreso por 10 años. Foto: Congreso
Delia Espinoza ya ha sido inhabilitada por el Congreso por 10 años. Foto: Congreso

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, brindó sus descargos ante la segunda denuncia constitucional presentada por la congresista Kira Alcarraz que busca inhabilitarla por 10 años por abrir investigación contra los congresistas que aprobaron la doble remuneración como parlamentarios y pensión como exmilitares.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Si bien tienen la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y juicio político, reitero que tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo", expresó Espinoza ante la Comisión Permanente.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

lr.pe
Notas relacionadas
PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

PJ suspende proceso de reposición de Delia Espinoza a su cargo de fiscal de la Nación

LEER MÁS
Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

LEER MÁS
Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

Comisión Permanente cita a Delia Espinoza este 17 de diciembre para evaluar su segunda inhabilitación

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

LEER MÁS
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

LEER MÁS
Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
ANP alerta riesgo grave para la vida Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

ANP alerta riesgo grave para la vida Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

LEER MÁS
José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025