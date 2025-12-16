HOYSuscripcion LR Focus

Paco Bazán se muestra dolido y acusa a Erick Delgado de sumarse a campaña en su contra: “Mandó un comunicado a mis espaldas”

Paco Bazán rompió su silencio para explicar su salida del podcast 'Ni loco ni santo', que conducía junto a Erick Delgado, y aseguró que el exarquero se sumó a una campaña mediática en su contra. 

Paco Bazán se pronuncia sobre su salida de conocido podcast Foto: Composición LR
Paco Bazán se pronuncia sobre su salida de conocido podcast Foto: Composición LR

Paco Bazán realizó una trasmisión en vivo a través de sus redes sociales para dar su versión sobre su comentada salida del programa de YouTube 'Ni loco ni santo', espacio que conducía junto a Erick Delgado. Según el conductor de ATV, el exarquero no solo decidió apartarlo del proyecto, sino que además se habría sumado a una supuesta campaña mediática en su contra. 

Ante miles de usuarios conectados, el conductor de 'El deportivo en otra cancha' aseguró que no fue advertido con anticipación: “Erick me botó, me despidió. Y mandó un comunicado al día siguiente, a mis espaldas”, afirmó. Bazán sostuvo que la situación pudo manejarse de forma privada y sin exposición pública, pero que ello no ocurrió.

Paco Bazán se pronuncia sobre su salida de 'Ni loco ni santo' 

Paco Bazán brindó nuevos detalles sobre su separación del podcast 'Ni loco ni santo', programa de YouTube que conducía junto a su examigo Erick Delgado. La actual pareja de Susana Alvarado aseguró que el exdeportista se sumó a la campaña de destrucción en su contra. 

“Ese comunicado lo agarraron los programas de espectáculos cuando yo estaba en pleno tema mediático y de eso hicieron uno o dos días de contenido. Él se sumó a la campaña de destrucción y demolición”, sentenció Bazán. Cabe recordar que, semanas atrás, el presentador fue señalado por su expareja Melissa Linares de ser un padre ausente, lo que intensificó las críticas en su contra.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Paco Bazán?

Por su parte, Erick Delgado ofreció una versión distinta. En declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’, el exarquero aseguró que Bazán sí tenía conocimiento previo de la decisión tomada por el equipo de Ni loco ni santo antes de la difusión del comunicado oficial.

“Está claro, ya no va más. Se lo dije en la noche, en persona, así que ya sabía que no iba más”, declaró. Además, Delgado recalcó que fue una determinación personal. “Tenemos diferentes maneras de ver las cosas, en personalidad y valores, por eso mejor abrimos y todo bien”, concluyó.

