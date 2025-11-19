HOYSuscripcion LR Focus

Magaly se rinde ante el amor de Natalia Salas y Sergio Coloma en el día de su boda: "Una gran celebración de la vida"

La "urraca" resaltó la complicidad y alegría de los recién casados, quienes con su amor y felicidad convirtieron su boda en un momento inolvidable para sus invitados y su pequeño hijo.

La conductora reaccionó a las imágenes de la boda religiosa de la actriz y Sergio Coloma. Foto: Composición LR
Durante la última emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora dedicó un espacio para hablar sobre la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma, una ceremonia religiosa y simbólica realizada el sábado 15 de noviembre frente a familiares y amigos. La ‘urraca’ describió a los recién casados como un ejemplo de complicidad, señalando que pocas veces había visto a parejas tan compenetradas como ellos.

Más allá de comentar sobre los detalles del evento, para Magaly la boda se convirtió en un momento emotivo para todos los presentes. Asimismo, destacó cómo la pareja logró transmitir su felicidad y amor, dejando un recuerdo para ellos y también para la memoria de su pequeño hijo.

PUEDES VER Magaly Medina lanza ultimátum en vivo a su producción por errores al aire: “Hay otros programas donde pueden ir”

lr.pe

Magaly Medina celebra el amor de Natalia y Sergio Coloma

Magaly se mostró emocionada al referirse a la conexión que la actriz y Sergio Coloma demostraron durante la boda, resaltando lo enamorados que se ven y la forma en que compartieron su felicidad a lo largo de todo el evento.

“Una boda que nos hizo enamorarnos más de esta pareja, de Natalia Salas y Sergio. Se casaron en esta boda simbólica y religiosa, pero además la disfrutaron. Hace mucho que no veo una pareja tan compenetrada en un momento de felicidad como este”, sostuvo.

PUEDES VER Magaly desmiente a Christian Domínguez y muestra chats que señalan que no habría llamado a su hija en su cumpleaños

lr.pe

Destaca la fortaleza y alegría de Natalia

En esa misma línea, la conductora de espectáculos resaltó la energía de Natalia Salas y cómo su actitud hizo que la boda sed convirtiera en un momento aún más especial, que dejó huella en todos los que la acompañaron.

“Todos estamos locos de amor por Natalia Salas y por el ‘Serg’. La alegría de vivir que tiene Natalia nos hace revalorar los días que vivimos y que tenemos salud. Creo que eso es algo que debemos pensarlo muy bien y, a veces, solemos olvidar. Hay momentos que debemos atesorar. Ellos han decidido estampar en sus corazones y memorias y, sobre todo, en la memoria de su pequeño hijo, esta gran celebración de la vida que ha sido su boda.”, comentó.

Además, recordó que ese espíritu luminoso de la actriz destaca aún más en medio de la nueva lucha que enfrenta contra el cáncer. Como se recuerda, hace unas semanas, Natalia anunció que la enfermedad había regresado, esta vez con metástasis en la columna vertebral.

“Ella ama tanto la vida que creo que esta le permitirá seguir teniéndola con nosotros por muchísimo tiempo más”, agregó.

