Macla Yamada revela curiosa anécdota al conocer a Shakira en el ‘Camina con la Loba’: "Me pisó"
Durante el podcast ‘Ouke’, Macla Yamada compartió cómo fue seleccionada por el equipo de Shakira minutos antes del ingreso al Estadio Nacional.
- Zumba expone favoritismo hacia influencers en salón VIP del ‘Camina con la Loba’ de Shakira: “Los fans se quedaron afuera”
- 'La manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"
Macha Yamada sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Shakira en el ‘Camina con la Loba’. Esto luego de que varias influencers y personajes de la televisión fueron invitados a esta experiencia para estar de cerca con la cantante colombiana en su ingreso al Estadio Nacional. Para la locutora de radio y conductora del podcast ‘Ouke’, este momento lo vivió con bastante nerviosismo, pero también satisfacción.
Macha Yamada revela cómo la eligieron para estar junto a Shakira en el 'Camina con la Loba'
Durante la transmisión del podcast ‘Ouke’ en YouTube, Macha Yamada comentó su experiencia en el ‘Camina con la Loba’ y dio detalles de su elección para ser parte de los pocos creadores de contenido que aparecerían en primera fila. Explicó que el equipo de la cantante la eligió a ella y otras influencers cuando estaban a minutos de ingresar al Estadio Nacional.
PUEDES VER: Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"
"Chicas, ustedes van a ser las cuatro escogidas por su actitud, porque las hemos visto como superpilas, bailando todas las canciones adentro y con actitud para caminar al lado de la Loba", fue lo que le indicaron el equipo de Shakira. De esta forma, la locutora pudo estar cerca de Shakira y su entrada al concierto se viralizó rápidamente en redes sociales.
Macha Yamada detalla singular anécdota con Shakira
Tras conocer a Shakira, Macha Yamada comentó que estuvo muy nerviosa y relató que la cantante le pisó el pie a pocos segundos de ingresar al show. Sin embargo, esto dio la oportunidad de que pueda tener un contacto más cercano con la artista.
PUEDES VER: Zumba expone favoritismo hacia influencers en salón VIP del ‘Camina con la Loba’ de Shakira: “Los fans se quedaron afuera”
"Me pisó, me pisó de casualidad cuando estaban acomodándole el pelo. Me pisó y le dije, ‘Gracias por pisarme’. Volteó después de pisarme como para decir "Vamos a salir con todo". Me agarra el brazo y yo le digo 'Espero que todo salga hermoso'. Y ya es cuando mira la cámara y saludamos las dos", explicó.