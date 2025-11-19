Macla Yamada revela curiosa anécdota al conocer a Shakira en el ‘Camina con la Loba’: "Me pisó"

Macha Yamada sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Shakira en el ‘Camina con la Loba’. Esto luego de que varias influencers y personajes de la televisión fueron invitados a esta experiencia para estar de cerca con la cantante colombiana en su ingreso al Estadio Nacional. Para la locutora de radio y conductora del podcast ‘Ouke’, este momento lo vivió con bastante nerviosismo, pero también satisfacción.

Macha Yamada revela cómo la eligieron para estar junto a Shakira en el 'Camina con la Loba'

Durante la transmisión del podcast ‘Ouke’ en YouTube, Macha Yamada comentó su experiencia en el ‘Camina con la Loba’ y dio detalles de su elección para ser parte de los pocos creadores de contenido que aparecerían en primera fila. Explicó que el equipo de la cantante la eligió a ella y otras influencers cuando estaban a minutos de ingresar al Estadio Nacional.

"Chicas, ustedes van a ser las cuatro escogidas por su actitud, porque las hemos visto como superpilas, bailando todas las canciones adentro y con actitud para caminar al lado de la Loba", fue lo que le indicaron el equipo de Shakira. De esta forma, la locutora pudo estar cerca de Shakira y su entrada al concierto se viralizó rápidamente en redes sociales.

Macha Yamada detalla singular anécdota con Shakira

Tras conocer a Shakira, Macha Yamada comentó que estuvo muy nerviosa y relató que la cantante le pisó el pie a pocos segundos de ingresar al show. Sin embargo, esto dio la oportunidad de que pueda tener un contacto más cercano con la artista.

"Me pisó, me pisó de casualidad cuando estaban acomodándole el pelo. Me pisó y le dije, ‘Gracias por pisarme’. Volteó después de pisarme como para decir "Vamos a salir con todo". Me agarra el brazo y yo le digo 'Espero que todo salga hermoso'. Y ya es cuando mira la cámara y saludamos las dos", explicó.