Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"
La actriz mostró a sus seguidores distintos momentos de la ceremonia y la fiesta junto a su esposo, celebrando su unión y dejando ver la emoción que vivió durante su boda.
- Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”
- Magaly Medina elogia la boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Está feliz, elegante y regia"
Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo post en sus redes sociales con imágenes de su boda religiosa con Sergio Coloma, celebrada el sábado 15 de noviembre La publicación reunió varias fotografías del especial momento.
En el post, la actriz mostró fragmentos de la ceremonia y acompañó con un tierno mensaje en que expresó lo significativo que fue este día para ella, generando una ola de reacciones por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD
PUEDES VER Anahí de Cárdenas protagoniza emotivo momento en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Dos almas se entrelazan"
Natalia Salas comparte tiernas imágenes de su boda con Sergio Coloma
Natalia publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de la boda religiosa, donde se le ve junto a su esposo Sergio Colomba celebrando esta nueva etapa de su relación. Su mensaje reflejó la emoción que vivió durante ese día especial que catalogó como “el mejor”.
“El mejor día de mi vida. Esposos. Esto es un sueño hermoso hecho realidad… soy muy muy feliz”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales.
Natalia Salas comparte fotos de su boda religiosa. Captura: Instagram
PUEDES VER Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima
Natalia Salas y Sergio Coloma dan el “sí, acepto” en su boda religiosa
La reconocida actriz vivió uno de los momentos más importantes de su vida al celebrar su boda religiosa con Sergio Coloma este sábado 15 de noviembre. La ceremonia, realizada en un ambiente íntimo y lleno de detalles, estuvo marcada por la emoción de ambos, quienes ya habían oficializado su unión civil a inicios del mes. Natalia llegó visiblemente conmovida y llena de entusiasmo, luciendo un elegante vestido acompañado de un delicado velo. “¡Por fin se me hizo!”, comentó ante los presentes.
Sergio Coloma la esperó con un sobrio smoking negro y la recibió con un beso que emocionó a familiares, amigos y colegas del medio artístico. Entre los invitados destacaron Mónica Sánchez, quien expresó su alegría por la pareja; Gino Pesaressi, así como Kukuli Morante y Diego Villarán, quienes enviaron mensajes afectuosos para la pareja.