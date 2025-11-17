Natalia Salas comparte emotivas fotos de su boda religiosa con Sergio Coloma: "El mejor día de mi vida"

La actriz compartió fotos de su boda con Sergio Coloma y celebró este nuevo capítulo en su vida. Foto: Composición LR

La actriz compartió fotos de su boda con Sergio Coloma y celebró este nuevo capítulo en su vida. Foto: Composición LR

Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo post en sus redes sociales con imágenes de su boda religiosa con Sergio Coloma, celebrada el sábado 15 de noviembre La publicación reunió varias fotografías del especial momento.

En el post, la actriz mostró fragmentos de la ceremonia y acompañó con un tierno mensaje en que expresó lo significativo que fue este día para ella, generando una ola de reacciones por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.

Natalia Salas comparte tiernas imágenes de su boda con Sergio Coloma

Natalia publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de la boda religiosa, donde se le ve junto a su esposo Sergio Colomba celebrando esta nueva etapa de su relación. Su mensaje reflejó la emoción que vivió durante ese día especial que catalogó como “el mejor”.

“El mejor día de mi vida. Esposos. Esto es un sueño hermoso hecho realidad… soy muy muy feliz”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales.

Natalia Salas comparte fotos de su boda religiosa. Captura: Instagram

Natalia Salas y Sergio Coloma dan el “sí, acepto” en su boda religiosa

La reconocida actriz vivió uno de los momentos más importantes de su vida al celebrar su boda religiosa con Sergio Coloma este sábado 15 de noviembre. La ceremonia, realizada en un ambiente íntimo y lleno de detalles, estuvo marcada por la emoción de ambos, quienes ya habían oficializado su unión civil a inicios del mes. Natalia llegó visiblemente conmovida y llena de entusiasmo, luciendo un elegante vestido acompañado de un delicado velo. “¡Por fin se me hizo!”, comentó ante los presentes.

Sergio Coloma la esperó con un sobrio smoking negro y la recibió con un beso que emocionó a familiares, amigos y colegas del medio artístico. Entre los invitados destacaron Mónica Sánchez, quien expresó su alegría por la pareja; Gino Pesaressi, así como Kukuli Morante y Diego Villarán, quienes enviaron mensajes afectuosos para la pareja.